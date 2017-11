El PP pide a Mañanes que no utilice el Palacio de Festivales para "pagar favores" de Zuloaga

27/11/2017 - 12:59

El diputado del PP Iñigo Fernández ha pedido al consejero de Cultura, el socialista Francisco Fernández Mañanes, que aclare si es verdad que quiere poner el servicio de comunicación del Palacio de Festivales "en manos de una empresa vinculada a la campaña de Pablo Zuloaga en las primarias del PSOE", y le ha pedido que "paralice esta operación" porque "no se puede utilizar las instituciones para pagar facturas y favores".

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

Fernández ha registrado unas preguntas sobre este tema que formulará al consejero en el Pleno del próximo 11 de diciembre. El diputado 'popular', periodista de profesión, ha dicho que esta "sospecha" está "muy extendida en la calle y en todos los ambientes periodísticos de la ciudad", y que de confirmarse, sería "un monumental escándalo".

"No se puede utilizar las instituciones para pagar facturas señor Zuloaga; no se puede utilizar las instituciones como si fueran juguetes, señor Zuloaga, no se puede utilizar las instituciones de una forma arbitraria, caprichosa e irresponsable, señor Zuloaga", ha subrayado el portavoz del PP, a la vez que ha pedido a Fernández Mañanes que "no se preste a este tipo de maniobras y caprichos" porque "está muy por encima de esto y tiene capacidad y nivel político para mucho más".

Al secretario general del PSOE le ha dicho que "tiene que aprender a entender cuál es su papel", ya que aunque líder de un partido, no forma parte del Gobierno ni es diputado. "Si lo que quiere es entrometerse y mangonear en los asuntos del Gobierno, que se postule para el mismo", ha dicho.

"UN ATROPELLO"

Iñigo Fernández ha señalado que las preguntas del PP permitirán al Gobierno "confirmar o desmentir" una decisión que a su entender supondría "un atropello" y explicar "si está dispuesto a seguir hasta el final".

El diputado del PP quiere que el consejero explique el motivo que justifica el relevo de la funcionaria del gabinete de prensa del Gobierno que ha llevado el servicio de prensa del Palacio desde hace más de 20 años, y la contratación de una empresa para tal fin, lo que por lo pronto "significa más gasto". Además, quiere saber qué procedimiento de contratación o selectivo se va a realizar para garantizar la libre concurrencia.

En su opinión, se trata de una operación "bastante oscura" y con "muy mala pinta", que si se confirma, será "muy gráfica" para entender el sentido del relevo del consejero de Educación, Cultura y Deporte. En este sentido, ha dicho que Fernández Mañanes "lo único que ha prometido es gestionar los proyectos del anterior consejero -Ramón Ruiz- hasta el final de la legislatura.

"No hay ni una sola idea nueva; si es así, ¿qué razón había para el relevo?; a lo mejor en la respuesta a estas preguntas está la contestación", ha dicho el diputado del PP.

No obstante, ha considerado una "lástima que se utilice a una figura prestigiada y reconocida como era la de Fernández Mañanes para este tipo de operaciones". "No puede ser que un político de su talla se comporte como un títere", ha dicho, a la vez que le ha pedido "que se respete".