Monago acusa a Vara de haber "borrado" de las cuentas el hospital de Cáceres y Don Benito-Villanueva

27/11/2017 - 12:58

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "contenta a seis y discrimina a 350.000 extremeños" al haber "borrado" los hospitales de Cáceres y Don Benito-Villanueva de la Serena del proyecto de presupuestos para 2018.

MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

"El PSOE en Extremadura recorta en sanidad de los extremeños. Contenta a seis --en referencia a los seis diputados de Podemos-- y discrimina a 350.000 extremeños con esas dos actuaciones que quedan en el cajón para el futuro", ha asegurado.

Monago ha comparecido en rueda de prensa tras la celebración del Comité de Dirección del PP extremeño, que ha analizado el proyecto de presupuestos para 2018.

En esta línea, el líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que Vara haya "incumplido muchas promesas que hizo ante notario" y también las promesas que se hicieron en los dos primeros presupuestos de esta legislatura, en los que el PP se abstuvo.

En concreto, Monago se ha referido a que el proyecto de cuentas para 2018 "ha borrado del mapa" los nuevos hospitales de Cáceres y Don Benito-Villanueva de la Serena, dos infraestructuras sanitarias "de primer orden" que darían servicio en total a unos 350.000 ciudadanos.

Monago ha recordado que el PP en los presupuestos de 2016 ya introdujo enmiendas en las cuentas para que se redactara el proyecto de estos dos nuevos hospitales, aspecto que repitió en 2017, toda vez que en 2016 se "incumplió la ejecución" al igual que un año después, ha sostenido.

"En el proyecto de presupuestos (para 2018) ya se ha quitado la careta el gobierno extremeño y ya, como tiene un acuerdo con seis, pues no hay un céntimo de euro para el nuevo hospital de Cáceres, no hay un céntimo de euro para el nuevo hospital Don Benito-Villanueva", ha criticado.

Asimismo, a este aspecto, que tildado de "recortes" en la sanidad, Monago ha sumado el "caos" existente en el transporte sanitario terrestre en la región tras la adjudicación del mismo a la empresa Ambulancias Tenorio.

"Porque prometer que vas a hacer un proyecto en 2016 y hacer cero, prometer en el 2017 que vas a hacer los proyectos de hospitales y ejecutar cero, y en el 2018 eliminar ya cualquier atisbo de proyecto eso se llama recorte", ha dicho.

Para Monago, y en relación a estas dos infraestructuras, "no vale decir que esto está metido en una partida genérica de infraestructuras del SES, que por cierto este año con respecto al anterior disminuye en un 34,64 por ciento".

También, y preguntado por la actitud del PP de cara a la tramitación de los presupuestos para 2018, Monago ha resaltado que la Junta ha sido quien tenido un "cambio de actitud" con respecto a su grupo este año, ya que la "disposición" de su partido "ha sido siempre la misma".

"En el mes de julio se reunió con Podemos, se dieron un plazo prudencial para seguir negociando, agosto tenían otros menesteres que hacer y quedaron para septiembre. Nosotros, hasta entrados ya en noviembre, nos dieron 17 pantallas de power point. Esto está cerrado con Podemos", ha aseverado Monago.

Así, ha resaltado que "cada uno negocia con quien quiere cuando no tiene mayoría" pero "que no engañen, porque no ha habido voluntad clara de negociar" con el PP, al menos "no con la intensidad de 2016 y 2017".

También ha considerado que Podemos ha llegado a un acuerdo en materia presupuestaria "muy barato", ya que, en su opinión, está en "horas bajas y necesita una foto institucional", a lo que ha añadido que espera que, en lo que acuerde la Junta con dicha formación, la misma tenga "más éxito" que el PP.

DICE QUE LA JUNTA "NO VA CUMPLIR CON LAS PROMESAS"

También ha considerado Monago que la administración regional "no va a cumplir con las promesas" contenidas en los presupuestos para 2018 porque establece un crecimiento para la economía extremeña del 2,1 mientras que Funcas prevé un crecimiento del 1,4.

"Entre 1,4 y el 2,1 se han quedado en el medio todas las promesas que hayan hecho. ¿Y quién va a ser la gran damnificada de este no crecimiento? Pues sobre todo las infraestructuras, la obra pública, el sector de la construcción", ha asegurado el presidente de los 'populares'.

"Contentarán a Podemos con más empleo público y quitando requisitos para acceder a la renta básica. Y los agricultores que esperen y los ganaderos que esperen y los autónomos que esperen y las pymes que esperen y las cooperativas que esperen", ha lamentado.

REFORMA FISCAL "MUY ESTUDIADA" Y "MUY NECESARIA"

Asimismo, y preguntado por la reforma fiscal que presentó la pasada semana, Monago ha resaltado que desconoce cuándo podría ser debatida en la Asamblea, pero ha añadido que la misma es una propuesta "muy estudiada" y "muy necesaria" en la región.

En este sentido, ha criticado que en una región con una elevada carga fiscal se va en "la línea incorrecta" al querer seguir manteniendo impuestos como el de donaciones, además de considerar que se desincentiva la inversión.

Asimismo, el presidente del PP de Extremadura ha aseverado que no ha mantenido ningún tipo de contactos con el Ejecutivo regional en este sentido.