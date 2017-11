Cs denuncia la "hipocresía" del PP y la "incoherencia" del PSOE regional en materia de financiación autonómica y agua

27/11/2017 - 13:03

Critican que PP y PSOE voten en el Congreso a favor del Cupo Vasco y no apoyen las exensiones a los regantes murcianos

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Los diputados nacionales de Ciudadanos Miguel Garaulet y José Luis Martínez han denunciado este lunes "la hipocresía del PP regional y la incoherencia del PSOE" en materia de financiación autonómica y agua, al destacar su voto a favor de "un injusto cálculo del Cupo Vasco" y la negativa a aprobar la exención del pago de la cuota de amortización del trasvase Tajo-Segura y la posibilidad de aprobar compras de cesión de derechos de agua entre cuencas, que se hará realidad el próximo miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso.

A juicio de Martínez, "es increíble que mientras el presidente regional López Miras habla del cupo como algo injusto o Pedro Saura defiende la discriminación fiscal de nuestra Región, los diputados del PP y el PSOE asientan y olviden sus promesas realizadas", lamentando que "cambian de opinión con una facilidad pasmosa cuando llegan a La Roda y en Madrid no hacen más que acatar las directrices de sus partidos, pasando por encima del interés de los murcianos".

Según José Luis Martínez "es sangrante para Murcia ver como PP y PSOE defienden estos privilegios siendo la segunda comunidad autónoma con peor financiación". Desde Ciudadanos, ha explicado en rueda de prensa, "defendemos la solidaridad ante este agravio". "Estamos en contra del cálculo del cupo vasco, que se realiza con parámetros de hace 35 años y de una forma muy opaca; es un sistema obsoleto que se debe revisar porque no garantiza igualdad", ha enfatizado.

Ante lo que el diputado naranja ha puesto sobre la mesa varios datos, como, por ejemplo, que "un vasco recibe 2,5 veces lo que un murciano para su financiación, es decir, 4.654 euros frente a los 1.840 de los murcianos". Gracias a ello, ha hecho hincapié Martínez, "cuenta con un 10 por ciento más de presupuesto para Sanidad, un 50 por ciento en Educación y un 55 por ciento en Políticas Sociales".

"Es un agravio que pone en cuestión la calidad de nuestros servicios públicos y solo engorda un déficit que ya llega al 29% del presupuesto regional", ha afirmado.

Por su parte, Miguel Garaulet ha destacado que el próximo miércoles se votará en la Comisión de Agricultura la Ley de Sequía, "a la que hemos presentado una enmienda para que los regantes murcianos no tengan que pagar la cuota de amortización a las comunidades cedentes".

Se trata de un monto de 12,8 millones de euros para Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha que los regantes van a abonar "aunque no reciban un solo litro de agua". No es que no queramos pagar, ha aclarado, "pero siempre y cuando haya una cesión de agua" pero "PP y PSOE junto a Podemos van a tumbar esta enmienda".

A su juicio, "hablan de agua para todos y en cuanto pasan de La Roda cambian de opinión y de criterio o como el PSOE, se 'narbonizan'. Ya está bien de golpes de pecho ante los regantes para luego no apoyar sus reivindicaciones", ha apostillado.

Garaulet también ha destacado que PP y PSOE van a votar también en contra de que la ley permita la compra de derechos de agua entre cuencas.

"La realidad es que vemos que tratan de orillar y dejar al Tajo-Segura inoperante. Se habla del Pacto Regional del Agua, se habla de interconexión, de apoyo al Tajo-Segura, de compra de derechos entre cuencas, de desalación. Se busca hablar con una sola voz, pero esa voz cambia cuando se llega a Madrid", ha criticado.

Finalmente ha querido destacar que "los diputados del PP y PSOE ponen su partido por encima de su Región, para Ciudadanos lo que cuenta es el interés de todos los murcianos".