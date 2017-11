Santa Cruz de Tenerife promociona hábitos de vida saludables con la primera 'Feria de la Salud'

27/11/2017 - 13:07

La Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife acogerá este viernes, a partir de las 10.00 horas y hasta las 20.00 horas, la celebración de la primera 'Feria de la Salud' organizada por la Asociación Sofía y el Ayuntamiento con la que se pretende promocionar hábitos de vida saludables entre los ciudadanos.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)

Los detalles de esta iniciativa han sido expuestos en rueda de prensa por el alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, y la representante de la Asociación Sofía para la Prevención y Ayuda de Trastornos Alimentarios, Odalid Molina.

En la feria habrá más de una quincena de 'stands' de empresas y entidades que promueven la vida sana y habrá talleres dirigidos a escolares --de los colegios San Fernando y Salamanca-- sobre pirámide alimentaria, hacer reír, gymkana deportiva, ovillo de lana o mejora de la autoestima, más demostraciones de yoga infantil y batidos verdes.

Para visitantes adultos también habrá actividades como clases de yoga y respiración, talleres de ansiedad, emociones y mildfuness, clase de zumba o un showcooking con Aridane Rivero, más las actuaciones de la Big Band Jazz Tamos y el grupo folclórico Aridane Rivero.

Bermúdez ha comentado que el 'mundo saludable' "cada vez tiene más adeptos y servicios", pero no ha ocultado que la obsesidad y la diabetes es uno de los "problemas más grandes" que hay en Canarias, de ahí que haya reivindicado que la alimentación sana y equilibrada es "clave".

Asimismo, ha comentado que la práctica de deporte y ejercicio físico depende de la "voluntad" de cada persona, y debe hacerse siempre "con asesoramiento" para no cometer "burradas".

Acha, por su parte, ha reconocido que come mal, no practica deporte y tiene estrés, algo que ha achacado al modo de vida actual "que no sigue el ritmo de las estaciones", con una "tecnología brutal" a la que el ciudadano está "conectado 24 horas" y nuevas organizaciones familiares, lo que genera un "desgaste" para seguir hábitos de vida saludables.

Molina ha advertido de que el estrés y los cánones de belleza que exportan los medios de comunicación están favoreciendo el desarrollo de los trastornos alimentarios, subrayando que en el proyecto 'Desayuna Salud' que ha realizado su organización en 25 centros educativos del municipio se contrasta que los desayunos "son malos" o ni siquiera se desayuna.