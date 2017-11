Merinero pide para Podemos Euskadi recuperar "la autenticidad perdida" y una "marca" diferenciada del resto de partidos

27/11/2017 - 13:13

Dice no ser partidaria de "alianzas en general" con EH Bildu y cree que la vía unilateral catalana no ha servido "para nada"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La juntera por Bizkaia y candidata a la Secretaría General de Podemos Euskadi, Asun Merinero, ha apostado por recuperar para la formación "la autenticidad perdida" que le hizo "conectar con la ciudadanía" en el pasado y contar con una "marca propia", alejada de las dinámicas del resto de partidos.

En un encuentro con medios de comunicación celebrado en Bilbao, Merinero ha reconocido no ser partidaria de "alianzas en general con la izquierda abertzale, ya que le queda un largo camino a la hora de gestionar la pluralidad de este país".

A su juicio, el hecho de que las primarias de Podemos Euskadi cuenten finalmente con seis candidatos a la Secretaría General es consecuencia de un sistema de elección muy abierto que permite a cualquier inscrito presentarse, incluso "de manera individual", como es su caso.

En este sentido, ha recalcado que lo que puede diferenciar sus propuestas de las del resto de candidatos es "la concepción del partido" en clave de "grupos, interés y poder que se ha ido generando" en Podemos Euskadi.

"Las dinámicas estatales y las diferencias entre 'pablistas', 'errejonistas' y anticapitalistas han hecho mella y han provocado que la gente se posicione por etiquetas", ha lamentado, para añadir que, a su juicio, "se debe votar sin pensar en etiquetas y sí en el trabajo desarrollado".

"Se debe elegir a los mejores y valorar para qué es una dirección política, qué queremos aportar a la sociedad vasca y cuál es el centro de las propuestas de cambio", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por "conectar de modo interno y externo".

"RECUPERAR CONEXIÓN"

A su juicio, Podemos Euskadi ha perdido "conexión con la ciudadanía vasca", que en un momento nos dio "un resultado magnífico pero se ha ido deshinchando" por cuestiones vinculadas a lo sucedido por la formación en el Estado y "porque no hemos sido capaces de explicar a la ciudadanía cuál es el cambio para Euskadi".

De este modo, ha advertido de que la formación morada debe "recuperar" a la ciudadanía, ya que se ha ganado "puestos en instituciones pero se ha perdido la frescura y la autenticidad que nos hizo conectar con la gente" y, para ello, "hay que ser valientes y tener una marca propia" alejada de las dinámicas del resto de partidos.

"Euskadi sigue pensando que vive bien y ha optado por conformarse con lo que tiene y se percibe menos que se están perdiendo derechos", ha denunciado.

Merinero, que ha reconocido haber apoyado a Pablo Iglesias en las ocasiones en que éste se ha presentado a la Secretaría General, ha lamentado la línea política mantenida por los anticapitalistas en lugares como Cataluña. De este modo, ha apostado por "conectar" desde abajo con las bases y no estar tan pendiente de las "diferencias que se dan en Madrid".

Además, ha encuadrado la marcha de Nagua Alba de la Secretaría General de Euskadi dentro de "una estrategia" y en el hecho de que "no tenía interés" en seguir en el cargo por razones "que no le he oído explicar de manera lógica".

"No tenía que haberse producido este relevo en el mes de diciembre en un momento en que se negocian los presupuestos de las instituciones... nos ha pillado de sorpresa a todos y ése era el efecto que se buscaba", ha considerado.

Asimismo, ha reconocido que ella era partidaria de una lista "de unidad", pero no de todas las personas, sino de aquellas " que han trabajado y tienen un compromiso" con la formación. "Si yo fuese secretaria general lo que no haría sería laminar directamente a compañeros que ahora mismo están trabajando, que parece ser la propuesta de algunas candidaturas, ni mantener todo como está", ha argumentado.

ALIANZAS SOBERANISTAS

Por último, y tras afirmar que frente a las alianzas soberanistas que algunos defienden, ella prefiere "ampliar" la coalición con Equo y Ezker Anitza a "gente que en el pasado ha votado a otras opciones y se ha quedado fuera por no ser leal y disciplinado a una organización". "Necesitamos más gente disidente e independiente para que trabaje con nosotros", ha expresado.

Así, y cuestionada por el ofrecimiento de EH Bildu de conformar un "pacto de país" junto a PNV, Merinero ha defendido que Podemos debe buscar un "escenario propio" y que no sean jeltzales o la coalición soberanista quienes "dirijan los procesos".

"No soy partidaria de alianzas en general con la izquierda abertzale ya que le queda un largo camino que hacer en cómo gestiona la pluralidad de este país, en paz y convivencia... Ellos tiene un tema central que es la independencia y a partir de eso gira lo demás. Nuestra visión debe ser la defensa de los derechos sociales y las desigualdades", ha matizado.

Asimismo, ha defendido para el Estado un modelo "plurinacional y federal" y se ha mostrado "encantada de compartir un proyecto fraternal con la gente de otros pueblos de España".

"Podemos compartir que el derecho a decidir lo debería tener la sociedad vasca pero ahí tenemos diferentes propuestas. La vía unilateral catalana no ha servido para nada. Hay muchas diferencias entre Podemos y EH Bildu, ya que ellos también forma parte en algún sentido de la vieja política", ha zanjado.