IU: PSOE-A y Cs "aplican el rodillo" en el Presupuesto, que "ignora la pobreza y satisface a la Andalucía conservadora"

27/11/2017 - 13:17

IULV-CA ha acusado este lunes al PSOE-A y a Ciudadanos de "aplicar el rodillo" en los Presupuestos andaluces para el 2018 por rechazar hasta las enmiendas parciales del resto de grupos de la oposición "que venían avaladas por el Debate del Estado de la Comunidad", a la par que ha criticado que las cuentas negociadas entre ambos partidos "ignoran la pobreza y satisfacen a la Andalucía conservadora".

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz de la Dirección Colegiada de IULV-CA Pedro J. Ortega ha avanzado que la coalición de izquierdas votará en contra "de todas y cada una" de las secciones al Presupuesto de la Junta de Andalucía que llegarán finalmente al Pleno del Parlamento esta semana, cuando se celebra el debate final de las mismas.

Según Ortega, las cuentas que rechazará definitivamente IU Andalucía "no atajan la situación de paro estructural de la comunidad, no propone avances en el modelo productivo y no atajan la pobreza que asola Andalucía".

Además, ha señalado que "no se han tenido en cuenta ninguna de las enmiendas propuestas" por IU para paliar el déficit social de las cuentas andaluzas, de manera que "los socios de gobierno han optado por aplicar el rodillo y no dejar pasar ni tan siquiera las enmiendas que venían avaladas por el Debate del Estado de la Comunidad".

En este sentido, el portavoz de IU ha recordado que Cs "ha evidenciado su doble cara tras votar en contra de enmiendas a los presupuestos que consolida es la bajada de impuestos a los ricos, la Andalucía conservadora, la del que todo siga igual", y ha llamado a la participación en los actos de conmemoración del 4 de diciembre "frente a esta Andalucía instalada en el conformismo".