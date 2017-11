Felpeto defiende que la asignatura Educación para la Igualdad surge del "pacto de Estado contra la violencia machista"

27/11/2017 - 13:18

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha asegurado que la asignatura Educación para la igualdad, lo tolerancia y la diversidad, que se está impartiendo este curso escolar en 31 centros docentes de la región, "sale del pacto del Congreso de los Diputados por la lucha contra la violencia machista".

TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Felpeto a preguntas de los medios durante la presentación del 'Observatorio de Políticas Culturales y Creativas y el Programa de Creación Contemporánea en Castilla-La Mancha', sobre la rueda de prensa que han ofrecido este lunes diversos colectivos para mostrar su rechazo a esta asignatura por "la carga ideológica" y "el adoctrinamiento" que a juicio de estos colectivos supone dicha materia en los alumnos.

"Hablar de adoctrinamiento por parte del profesorado que lo imparte no me parece adecuado. Los profesores cumplen con el mandato de una materia que no ha sido impuesta por el Gobierno regional, sino que obedece al mandato del Congreso de los Diputados", ha recalcado el consejero.

En este sentido, ha dicho que ha invitado a las entidades críticas con esta asignatura --entre ellas la Asociación de Profesores Educación y Persona, la Fundación Educatio Servanda Toledo, Concapa, la Asociación de Familias numerosas de Albacete o la Federación España Educa en Libertad-- a mostrar sus opiniones en "el seno de la comisión de seguimiento" en la que van evaluar la implantación de la misma.

"A final de curso se constituirá una comisión de evaluación de ese proyecto, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que procedan", ha señalado Felpeto sobre la posible continuidad de esta materia que está impartiendo en centros de educación Infantil, Primaria y Secudaria.