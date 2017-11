Zoido pide "evitar crispaciones" sobre el traslado de los inmigrantes al CIE provisional de Archidona

27/11/2017 - 13:29

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este lunes "evitar crispaciones" con respecto al traslado de los 507 argelinos, rescatados a principio del mes de noviembre en aguas de Murcia, al centro penitenciario de Archidona (Málaga) habilitado de manera provisional como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Zoido ha indicado que entiende que "exista crispación por esta decisión" pero, asimismo, ha argumentado que "crispar sin aportar soluciones no es una buena fórmula".

En este sentido, el ministro ha explicado que se informó cuando se acordó "el mejor lugar para acoger a esta cantidad de argelinos que habían sido salvados del mar por cinco barcos españoles con el apoyo de dos aviones".

Continuando esa línea, Zoido ha detallado que antes de ser trasladados todos esos migrantes a Archidona habló personalmente con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, al igual que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, hizo lo mismo con la alcaldesa archidonesa, Mercedes Montero (PSOE), por lo que entiende "que se discrepe, pero no se puede decir que no se avisó con tiempo y que no lo comunicamos".

De otro lado, el titular de Interior ha agradecido la colaboración "de manera ejemplar" de administraciones "sin distinción de color político" como el Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno en Murcia, con respecto a las gestiones del rescate y traslado de los referidos migrantes.