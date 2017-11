El alcalde, dispuesto a manifestarse para pedir una ITI para el conjunto de la provincia y que incluya la capital

27/11/2017 - 13:30

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), se ha mostrado dispuesto a manifestarse para pedir una Inversión Territorial Integrada (ITI) para el conjunto de la provincia y que incluya a Jaén capital. El primer edil ha rechazado que la ITI se delimite en exclusiva para Linares y su comarca, y sobre todo ha criticado que este tipo de decisiones se tomen en reuniones "a puerta cerrada" en alusión a la mantenida el jueves, 23 de noviembre, por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, con representantes del Gobierno andaluz.

JAÉN, 27 (EUROPA PRESS)

"Yo no me callo y algo se tiene que hacer porque no es de recibo", ha señalado Márquez en rueda de prensa, al tiempo que ha insistido en que el conjunto de administraciones deben poner solución a "la falta de compromiso que están mostrando con la ciudad de Jaén", por eso "denuncio y exijo que esa ITI tiene que ser para Jaén capital también y para el conjunto de la provincia, y se lo exijo al Gobierno de España y se lo exijo a la Junta de Andalucía".

En esta línea ha dado un paso más y ha señalado que si "por alguna circunstancia" no puede ser la ITI, "apliquen fondos especiales para la ciudad de Jaén y para el resto de la provincia" porque tanto Jaén capital como el conjunto de la provincia "han sido abandonadas sistemáticamente por las diferentes administraciones" y es el momento de "una apuesta económica decidida" que pase entre otras cuestiones en materia de infraestructuras por comunicar a Jaén con el corredor Mediterráneo.

Ha indicado que últimamente le "duelen los oídos" de escuchar asuntos como el cupo vasco o la reindustrialización de Cataluña y ha preguntado "cuándo le toca a Jaén" para que lleguen las inveresiones tanto a la capital como al resto de la provincia, pregunta que ha trasladado tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía como a la Diputación de Jaén porque "siempre estamos repartiendo dinero para los mismos" y "uno no entiende que haya tanto peros para uno y sin embargo no haya peros para otros".

Ha recordado que Jaén capital quiere un trato igualitario ya que favorecer a un territorio y no al conjunto de la provincia es "crear desequilibrios y generar desigualdad social". "Los jiennenses somos tan ciudadanos de primera como los demás y que pagamos nuestros impuestos y que yo sepa los pagamos con dinero de curso legal y por tanto, tenemos los mismos derechos que el resto".

Márquez ha dicho que "ya está bien de tanto ninguneo" y de "reuniones a puerta cerrada" en las que se fomenta "la desigualdad y la discriminación". Aunque ha repartido para el conjunto de administraciones, lo que sí ha dejado claro es que la decisión de que la ITI se circunscriba sólo a Linares y su comarca es, en su opinión, "una propuesta" de la Junta de Andalucía, mientras que el Gobierno central lo que hace es tramitarla para gestionarla ante la Unión Europea.

El alcalde ha exigido "transparencia y no promesas vanas", al tiempo que ha indicado que va a solicitar una reuinión con la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, para abordar la ITI porque la Junta de Andalucía "está siendo muy cobarde" y tiene que "dar explicaciones" de la razón que le ha llevado a impulsar que sea exclusivamente para Linares y su comarca.