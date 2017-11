El alcalde de Lorca el "nuevo impulso" del Gobierno central para recuperar la conexión por tren con Andalucía

27/11/2017 - 13:42

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que las recientes declaraciones del Ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, anunciando un "nuevo impulso" para recuperar la conexión por tren con Andalucía, constituyen una "muy buena noticia" que refrenda lo manifestado semanas atrás en el Ministerio de Fomento.

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El primer edil ha destacado que "es nuestro momento, ahora va en serio", y cree que "estamos ante un salto de calidad definitivo, que refleja que el compromiso del Gobierno de España con Lorca y su comarca", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El alcalde ha manifestado que el propio ministro ha dejado claro que Lorca es una "prioridad", y que la culminación de las obras para recuperar la comunicación con Andalucía "es un objetivo directo". La posición estratégica de Lorca dentro del arco mediterráneo "nos beneficia de forma notable, puesto que el trazado ferroviario tiene que pasar por nuestra ciudad sí o sí", ha indicado el primer edil.

"Hemos de destacar que la predisposición del Ministerio en este sentido es positiva" según el alcalde que, de hecho, ha señalado que "después de años de incertidumbre y oscurantismo, ahora tenemos sobre la mesa un proyecto real y concreto que se compromete con el soterramiento del trazado ferroviario a su paso por nuestro casco urbano".

ELIMINAR UNA "BARRERA URBANA"

El primer edil de Lorca ha remarcado que Lorca "se encuentra ante una oportunidad histórica que desde el Ejecutivo Local no vamos a dejar pasar", y ha avanzado que la ciudad "va a conseguir lo que los lorquinos nos merecemos y en este particular no es otra cosa que eliminar una barrera urbana tan negativa como es el actual trazado de las vías".

"El proyecto de ciudad que tenemos para Lorca incluye la renovación, construcción y modernización de las infraestructuras que históricamente hemos demandado", según Gil, quien ha valorado que "estamos hablando del Centro de Ferias y Congresos, renovación urbana de barrios, mejora de la red municipal de carreteras y caminos, plan de pedanías, ronda de evacuación o sostenibilidad de recuperación de residuos urbanos", entre otras cosas.

Gil ha ratificado que la postura "inamovible" del Ayuntamiento, que ha encontrado "el apoyo del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento, es que el trazado del ferrocarril a su paso por la ciudad tiene que estar soterrado".

"Ahora el trabajo común de este Consistorio, en el que incluyo a todos los grupos municipales, es que ese soterramiento se prolongue lo máximo posible, especialmente en dirección a Andalucía", tal y como ha señalado Gil, quien recuerda que este proyecto "nos permitirá obtener un apeadero moderno en San Diego, así como una estación soterrada en Sutullena".

El alcalde, Fulgencio Gil, ha explicado que de esta forma Lorca va a tener conexión en tren con Europa mediante Alta Velocidad, así como con Andalucía, eliminando "el mayor error en materia de comunicaciones ferroviarias de la historia de España, como fue la supresión de los enlaces con Andalucía". De hecho, ha señalado que Lorca va a disponer de un servicio de trenes de cercanías "más eficientes y modernos con Almería y Granada".

El primer edil ha anticipado que el Consistorio está a la espera de que se concluya la redacción del estudio informativo sobre la integración urbana del ferrocarril en la ciudad, tras lo cual se volverá a convocar la plataforma Pro-Soterramiento para informar de su contenido. "Nosotros vamos a seguir supervisando que la integración sea lo más eficiente posible", según el alcalde, quien manifiesta que "en el Ministerio hemos detectado buena predisposición en este sentido".

Gil ha avanzado que, de acuerdo con las últimas declaraciones del Ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, los seis tramos restantes de la conexión de alta velocidad entre Murcia y Almería, incluida en el Corredor Mediterráneo, podrán licitarse en su totalidad en junio de 2018.

"La documentación necesaria para dar cumplimiento a la Ley del Sector Ferroviario y para realizar la Información pública de Bienes y Derechos afectados estará disponible a partir de enero y que los proyectos estarán finalizados en el primer trimestre del año que viene", ha idnicado.

La línea Murcia-Almería tendrá servicios de alta velocidad con parada en Murcia, Lorca, Vera y Almería, y de cercanías con parada en Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama de Murcia, Totana, La Hoya, Lorca San Diego, Lorca Sutullena, Puerto Lumbreras, Almendricos y Pulpí (Almería). El Corredor Mediterráneo de mercancías contará además con vías de apartado de 750 metros en Murcia, La Hoya, Vera, Níjar y Almería.

Los tramos pendientes que serán licitados en junio son Nonduermas-Sangonera, Sangonera-Lorca, Lorca-Pulpí, Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar y Níjar-Almería, y en paralelo a los trámites para su licitación a partir de enero se llevará a cabo un avance de la relación pública de bienes y derechos afectados para en abril continuar los procesos de expropiación iniciados.