IULV-CA celebrará en enero un encuentro de asambleas locales como "pistoletazo de salida" para las municipales de 2019

Apuesta por la "unidad real desde abajo" frente a "intereses y cálculos electorales"

IULV-CA ha avanzado este lunes que tiene previsto celebrar en el mes de enero un encuentro de asambleas locales de la coalición de izquierdas que supondrá el "pistoletazo de salida" de cara a las elecciones municipales de 2019.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de la Dirección Colegiada de IULV-CA Pedro J. Ortega, quien también ha anunciado que la dirección colegiada que tendrá lugar en esta misma jornada aprobará el "nuevo reglamento de los órganos de decisión y coordinación de IU", que serán "más simplificados, abiertos, flexibles y cómodos".

Este es, según ha explicado, un avance más en las tareas desarrolladas en los acuerdos adoptados en la XXI Asamblea de IU Andalucía, que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Ortega ha señalado que la vocación de IU es "dejar de ser un partido político para ser un movimiento político social", lo cual significa dejar de lado "las formas parlamentaristas" en pro de órganos participativos, "donde cada integrante tenga una tarea".

Con este propósito, IULV-CA lanzará este mismo lunes la primera versión de su plan de acción, "que será debatido en las provincias para finalmente ser aprobado en la próxima reunión de la Comisión Coordinadora Andaluza".

Dicho plan regirá el trabajo de la coalición de izquierdas para el próximo año y será la "biblia" ante la cual deberá "rendir cuentas" la dirección política actual. Además, el documento pondrá en marcha el trabajo de cara a las elecciones municipales, que será el tema central del encuentro previsto para enero entre las asambleas locales de IU.

El portavoz de la Dirección Colegiada ha señalado el propósito de IU de propiciar "un proceso de unidad real", para el que la organización "sacará todo su músculo municipal, para dar la vuelta a Andalucía como un calcetín: desde los municipios hasta el gobierno de la Junta de Andalucía".

En este sentido, Ortega ha subrayado que este proceso debe partir necesariamente "desde lo local" y ha confirmado que IU rechazará "acuerdos electorales con intereses y cálculos netamente electorales". "Sin un proceso real de unidad desde lo local, desde lo más cercano, se complica mucho un escenario de unidad a niveles superiores", ha advertido.

Por lo tanto, ha asegurado que "si no hay unidad por abajo, en todo caso habrá coaliciones electorales al uso, pero eso no es unidad y no es nuestra apuesta estratégica".

Según Ortega, "en el avance hacia el movimiento político y social, IU introducirá nuevos aspectos organizativos con los que pretende facilitar el activismo en su seno, que cualquier persona que sufre las consecuencias de la crisis encuentre en IU su espacio de lucha y activismo".