El PSOE se une en Granada, Jaén y Almería para que el Gobierno de España dé "prioridad" al eje eléctrico

27/11/2017 - 14:07

Las direcciones provinciales del PSOE de Granada, Jaén y Almería han unido sus fuerzas para exigir al Gobierno de España que dé "prioridad" a la construcción de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina, una infraestructura "fundamental" para el desarrollo socioeconómico de las tres provincias.

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

Para ello, han acordado poner en marcha una batería de medidas para que sea incluida, "a la mayor brevedad", en la planificación estatal de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica.

El secretario general de los socialistas granadinos, José Entrena, y sus homólogos de Jáen y Almería, Francisco Reyes y José Luis Sánchez Teruel, han mantenido un encuentro en el que han coincidido en que la reciente exclusión de esta línea es "un castigo más a Andalucía".

José Entrena, que ha reconocido que no se esperaba este nuevo de jarro de agua fría, ha advertido en una nota de prensa de que la exclusión de la línea eléctrica es un hecho "grave" para los intereses de las tres provincias, especialmente para la generación de empleo e instalación de empresas, al tiempo que ha recordado que el Gobierno aún tiene tiempo de rectificar, "antes de que acabe el año", ha precisado.

En la reunión, los tres dirigentes provinciales han acordado registrar iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales y en el Parlamento andaluz, así como mociones en los casi 100 municipios afectados.

En paralelo, se llevarán a cabo reuniones con el resto de fuerzas políticas y colectivos sindicales y empresariales. "No queremos hacer de este asunto un caso de confrontación política" ha aclarado Entrena, tras indicar que, si no se resuelve esta problemática, se convocarán movilizaciones.

Por su parte, el secretario general de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha hecho hincapié en que "el Gobierno de España tiene que cumplir con la palabra dada" y ha apuntado a que esta línea se tenía que haber ejecutado en 2016.

El dirigente almeriense ha asegurado que es de vital importancia la ejecución de este eje para que "las familias y las empresas no sufran cortes, y para que puedan venir otras", puesto que según ha detallado hay importantes proyectos de energías renovables que quieren instalarse en las tres provincias y si no cuentan con esta infraestructura, "evidentemente no podrán hacerlo".

Asimismo, Sánchez Teruel ha pedido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que reciba a los alcaldes de los municipios afectados después de que todavía no lo haya hecho tras la petición formulada por todos ellos.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha calificado de "increíble" que la referida línea "no se ponga en marcha" después de que el Gobierno del PP llegara a un acuerdo con la Junta el pasado mes de mayo.

A su juicio, "el modus operandi del Gobierno de España con Andalucía" ha repercutido muy negativamente en la parte oriental de esta Comunidad a la que tiene sumida en un "desierto" energético y ferroviario.

En su intervención, Francisco Reyes ha aludido al incumplimiento del acuerdo fijado en la Conferencia de Presidentes, en la que se marcó como "prioridad" luchar contra el fenómeno de la despoblación por parte del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.

"Si queremos que la gente siga viviendo en el territorio, que la gente siga teniendo oportunidades allá donde han nacido y donde ellos quieran seguir trabajando, son fundamentales servicios tan importantes como el servicio eléctrico", ha explicado el dirigente socialista.

Según datos del clúster andaluz de energías renovables este proyecto supondría más de 1.100 millones de euros en inversión y la creación de 15.000 empleos.