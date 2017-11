Cortés cree que sería "fantástico" que el IVAM se ampliara en 2019 y no se pronuncia sobre si será en el MuVIM

27/11/2017 - 14:14

El director del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), José Miguel G. Cortés, ha manifestado que "sería fantástico que en el 2019, en su 30 aniversario, el IVAM tuviera mayor financiación, una ampliación y un proyecto refrendado por el máximo de fuerzas políticas" aunque ha evitado pronunciarse sobre si ésta será en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM). "No tengo nada que decir", ha sentenciado.

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Cortés ha realizado estas declaraciones tras la presentación de la exposición 'Please come back. ¿El mundo como prisión?', al ser preguntado por las palabras del director del MuVIM, Rafael Company, que la semana pasada cargó contra la posibilidad de que este centro cultural se transfiera de la Diputación de Valencia a la Generalitat para convertirse en una subsede del IVAM. Company calificó esa hipotética operación de "OPA hostil neoliberal por parte de un museo hermano" y aconsejó a la dirección del IVAM que, en vez de "soñar" con eliminar un proyecto que recibe más visitantes que el suyo, se centre en recuperar el prestigio y el público.

Sobre este tema, Cortés ha dicho no tener "nada que decir en absoluto", únicamente ha señalado que él "respeta profundamente a todo el mundo y especialmente a todos los directores y directoras de los museos. De hecho, al ser repreguntado sobre esta "polémica" ha insistido: "yo no estoy en polémica con nadie, no hay ninguna polémica".

Además, sobre si ha hablado con Company para "tranquilizar un poco las aguas" se ha preguntado "¿qué tenemos que hablar?" y ha asegurado que en el IVAM están "muy tranquilos".

Cortés ha defendido una ampliación para el IVAM "absolutamente" y que 2019 sería "una buena oportunidad" porque es "un museo que recoge desde inicio de siglo XX hasta hoy no, hasta mañana, y por tanto necesita ampliarse". "El 2019 es nuestro 30 aniversario y sería fantástico en condicional --ha puntualizado--, sería genial".

"No se trata de tener visiones melancólicas sobre qué pasado tiempo fue mejor sino sobre el futuro y para el futuro, que son los 30 años que vienen, que el IVAM pudiera responder a las necesidades de todo tipo que tiene planteadas", ha subrayado.

No obstante, ha matizado que "sobre la supuesta ampliación que ustedes dicen en relación al MuVIM, el IVAM no tienen nada que decir, ni una sola palabra", ha agregado.

En este punto, preguntado sobre si se considera otra opción además del MuVIM, o si el proyecto para ampliar el IVAM está en marcha, Cortés ha vuelto a señalar que no tiene "nada que decir sobre ese tema".

En la misma línea, interrogado sobre si ha habido alguna reunión o comunicación con la Diputación o con la Conselleria de Cultura en esta ultima semana, ha reiterado: "No tengo nada que decir sobre ese tema", aunque su relación con Conselleria es siempre "intensa y diaria".

Según Cortés, "las políticas culturales de esta Comunitat las deciden las autoridades competentes" y "cuando se plantee el debate lo discutiremos", pero por el momento ha asegurado no tener "ni idea" de si se hará la ampliación del IVAM: "ojalá", ha apostillado. En todo caso, "cuando el IVAM tenga algo que decir lo dirá", ha concluido.