Cataluña. cs alerta a sánchez y a iceta de que si no rectifican lo pueden hacer sus votantes

27/11/2017 - 13:50

La dirección nacional de Ciudadanos alertó este lunes al secretrio general del PSOE, Pedro Sánchez, y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de que si no rectifican su "ambigüedad" respecto a sus intenciones tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, podrán hacerlo sus votantes respaldando a otras opciones que tengan las ideas "mucho más claras".

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió a los socialistas "que no pongan palos en las ruedas" y les dijo que si no se ven "con fuerzas" para ganar esas elecciones, al menos "no molesten" a los constitucionalistas que sí pueden hacerlo.

Villegas restó crecibilidad a las palabras de Iceta asegurando que sus votos no servirán para investir a un presidente de la Generalitat independentista, porque ya fue el "paridor" de anteriores tripartitos y porque el propio Sánchez dice al mismo tiempo que no investirán a Inés Arrimadas si es la candidata constitucionalista más votada.

Los socialistas están diciendo lo que no van a hacer pero no epecifican lo que están dispuestos a hacer, dijo Villegas, y les recordó por ello que tienen tres semanas para explicar sus intenciones a los votantes catalanes.

Considera que tienen un discurso deliberadamente "ambiguo" y les advirtió de que si no rectifican antes de las elecciones, pueden ser los votantes del PSC los que decidan trasvasar su voto a opciones políticas que, como Ciudadanos, tienen las ideas "mucho más claras".

Villegas aseguró que Ciudadanos no descarta "ninguna fórmula" con tal de que los constitucionalistas desbanquen a los independentistas en la Generalitat, y respondió a Iceta que él, como artífice de tripartitos, es "especialista en sudokus", en referencia a su alerta sobre el riesgo de hacer cábalas con el resultado electoral.

En respuesta a las declaracione del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, denunciando la "deslealtad" del CNI y señalándola como causa de los atentados en Barcelona el pasado mes de agosto, Villegas replicó que "desleal" ha sido él al comportarse como un "golpista" ante los ciudadanos de Cataluña y llevando a sus ciudadanos a la "ruina" económica y a la confrontación social. De otras cosas tendrá que responder ante los tribunales, dijo, pero de esa deslealtad tendrá que responder ante los electores, "y seguro que sabrán juzgarlo con la severidad que se merece".

