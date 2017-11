Alonso (pp) pide a sus compañeros que no hagan "demagogia" con el concierto vasco para "buscar el agravio"

27/11/2017 - 12:27

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, pidió este lunes a sus compañeros de formación que no hagan "demagogia" con el concierto económico especial que tiene esta comunidad y el reciente acuerdo para el pago del cupo, ya que considera que se critica para "buscar el agravio y la diferencia".

Alonso hizo estas declaraciones durante un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que recibió varias preguntas de los asistentes sobre las críticas que dentro del PP han lanzado contra el acuerdo del cupo vasco dirigentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el castellanoleonés Juan Vicente Herrera.Delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue el encargado de presentar la conferencia, el dirigente vasco replicó expresamente a quienes desde Extremadura sostienen que allí no llega el ferrocarril de Alta Velocidad porque no tienen un concierto económico propio y negó que ese sea el motivo.Alonso subrayó que el País Vasco tampoco tiene en estos momentos Alta Velocidad, aunque las obras y el presupuesto para ello ya están comprometidos, y pidió "que no se haga demagogia" con este asunto.El presidente del PP vasco recomendó "mesura" a sus propios compañeros de partido y sacó a relucir que Euskadi en estos momentos ofrece "garantías de estabilidad" frente al desafío independentista vivido en Cataluña.Además, criticó la "reacción virulenta y agresiva que no tiene precedentes" desde otras formaciones políticas como Ciudadanos.También defendió que el Gobierno vasco haya bajado el Impuesto de Sociedades al 24%, un punto menos que en el resto del país, sin que eso tenga que generar problemas con las comunidades limítrofes, con las que "no deseamos competir".Alonso adujo que el País Vasco quiere ser "motor de crecimiento en España" y, por ello, hay que avanzar hacia un "sistema de gana, gana" que tenga en cuenta que "si a una comunidad le va bien al resto también".En este sentido, reconoció ante Cristina Cifuentes que la Comunidad de Madrid es "muy competitiva" y confió en que el País Vasco también lo pueda ser gracias a las "exigencias de reformas, de competitividad y de garantías de estabilidad" que está reclamando el PP al PNV.Defendió que sus condiciones a la hora de apoyar al lehendakari, Íñigo Urkullu, con las que evitan "que nos podamos deslizar hacia otras aventuras políticas" como las independentistas que son protagonistas en Cataluña y resaltó que la garantía de estabilidad en el País Vasco "viene fortalecida" por el reciente acuerdo del cupo vasco.

