Un hombre acusado de matar a su padre en Real de Gandia: "Bebí cazalla y vino. No sé lo que hice"

27/11/2017 - 14:23

Un hombre acusado de matar a su padre en la localidad valenciana de Real de Gandia en junio de 2016 ha manifestado al tribunal que ese día había bebido mucho, "cazalla y vino", y que no recordaba prácticamente nada: "Me cogió del cuello y me quería tirar. Yo no sé lo que hice".

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía pide para este hombre la pena de 14 años de prisión por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y alevosía, y la atenuante de embriaguez, mientras que su defensa solicita la libre absolución.

El hombre se ha sentado este lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia y ha asegurado que mantenía una "buena relación" con su padre y que no recuerda nada de lo que pasó cuando éste falleció. Ha narrado que él vivía en Mallorca y decidió ir un fin de semana a Gandia.

No avisó a su padre de que había regresado al municipio, pese a que él residía en Real de Gandia. Así, el día de los hechos, quedó con varios de sus amigos y estuvo bebiendo "cazalla y vino", ha especificado. No obstante, ha puntualizado que en su vida cotidiana no suele beber ni toma drogas, y ha agregado que es muy deportista: "Hago ejercicio todos los días y no estoy acostumbrado a beber. Hago cinco días natación y otros dos salgo a correr", ha concretado.

El día de los hechos estuvo en primer lugar en casa de un amigo y después cogió la moto para trasladarse a Real de Gandia y quedar con otro. Como no pudo ver a esta persona, se metió en un bar y continuó bebiendo, aunque no recuerda cuánto.

Seguidamente se trasladó hasta el domicilio de su padre --viudo--: "Yo no pensaba ir a verlo. Me dijeron que me acompañaron, yo no lo recuerdo porque iba en mal estado. No recuerdo como entré en la vivienda ni cómo subí. Supongo que llamé al timbre y mi padre me abrió", ha expuesto.

"Me acuerdo que mi padre estaba molesto, imagino que por cómo iba, por la bebida", ha dicho, para agregar que luego le cogió del cuello y le dijo que no quería verle allí y que se fuera de casa. "Me cogió del cuello y me quería tirar. Yo no sé lo que hice", ha explicado.

Así, ha afirmado que no se acuerda de si discutieron o se golpearon. Su siguiente recuerdo es que alguien le dijo que ya estaba bien y que "todo había terminado". "Cálmate, me dijeron", ha indicado.

Luego tiene la imagen de que llegara la Guardia Civil hasta el lugar del incidente, de que le pusieran las esposas y le subieran en el vehículo. "La Guardia Civil me contó lo que había pasado y yo no daba crédito", ha manifestado.