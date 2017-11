Ayuntamiento apartará al edil no adscrito como voluntario de Protección Civil tras ser detenido por intrusismo

27/11/2017 - 14:23

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha indicado que procederá "inmediatamente" a apartar al edil no adscrito José Ruiz Martínez como voluntario de Protección Civil en la localidad, tras conocerse que fue detenido por presunto delito de intrusismo profesional por conducir ambulancias sin la titulación pertinente.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha detallado en redes sociales el regidor tras conocer la información adelantada por el diario ABC sobre la detención de este concejal por presunto delito de intrusismo laboral tras presentar una denuncia de un grupo de trabajadores.

Fuentes del Instituto Armado han señalado a Europa Press que la detención se produjo el pasado viernes tras una denuncia de presunto intrusismo alertando de que conducía ambulancias de Protección Civil sin disponer de la titulación requerida.

El alcalde ha comentado ante esta noticia que los supuestos hechos le parecen "gravísimos" pues a la "utilización de ambulancias sin acreditación, se une su condición de concejal del Ayuntamiento de Arganda".

Por ello, avanza que se procederá "inmediatamente" a apartar a Ruiz Martínez como voluntario de protección civil "hasta que se aclaren todos los extremos sobre este asunto".

A su vez, subraya que el concejal "ni ha formado ni forma" parte del Gobierno municipal de Arganda, ni supone tampoco apoyo para el Ejecutivo local.

"Si se concretaran las acusaciones, y en aras de guardar el nombre de la corporación municipal de Arganda del Rey, el señor Ruiz, según mi punto de vista, debería presentar su renuncia al acta de concejal", expone el regidor de Arganda.

Por su parte, el edil publicó en Twitter un comunicado el 20 de noviembre sobre las informaciones que aludían a la denuncia de usurpación y aludía a que disponía de las titulaciones oportunas para realizar tareas de Protección Civil.

"El trabajo realizado en Protección Civil de mi ciudad requiere formación, la cual poseo, y es requisito indispensable. Esta formación la he ido adquiriendo durante el periodo en el que voluntariamente me he dedicado a esta organización, realizando emergencias tanto sanitarias como sociales", exponía el concejal no adscrito, aludiendo a que su labor no tenía remuneración económica.

El edil también fue identificado como uno de los participantes en una acción de okupación de un edificio de viviendas de la localidad. Ruiz Martínez concurrió a las elecciones en la candidatura Ahora Arganda, formación que abandonó meses después para pasar a edil no adscrito por diferencias con la concejal Clotilde Cuéllar.