Enrique Ponce y la ganadería Victorino Martín, 'Oreja de Oro' y 'Hierro de Oro' de RNE

27/11/2017 - 14:36

El diestro valenciano y Premio Nacional de Tauromaquia 2017, Enrique Ponce, y la ganadería de Victorino Martín han sido reconocidos con los premios taurinos 'Oreja de Oro' y 'Hierro de Oro', respectivamente, que concede el programa 'Clarín' de RNE.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Asimismo, según ha informado RTVE, el programa semanal, que dirige José Luis Carabias y presenta con Manuel Zapata, ha concedido su 'Oreja de Oro' especial a título póstumo a Iván Fandiño, fallecido el pasado mes de junio tras recibir una cornada en la plaza francesa de Aire-Sur-l'Adour. El diestro de Orduña ya recogió dos 'Orejas' consecutivas como triunfador de las temporadas 2012 y 2013.

En la final de la 50ª edición 'Oreja de Oro', ha ganado por segundo año consecutivo Enrique Ponce, con 17 votos; seguido de Ginés Marín (6) y Antonio Ferrera (1). Se trata de la séptima 'Oreja de Oro' que consigue Ponce (2016, 1997, 1996, 1994, 1993 y 1992).

De este modo, la Corporación ha explicado que, con la de este año, Ponce supera en una las 'Orejas de Oro' conseguida por un mismo diestro, que tenía Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', con seis. Les sigue Julián López 'El Juli', con cinco.

Respecto a las ganaderías, ha vuelto a obtener, también de forma consecutiva, el 'Hierro de Oro' en su sexta edición la divisa madrileño-extremeña de Victorino Martín, con 16 votos, seguida con siete por la de Jandilla, y con uno por la de Torrestrella.

Enrique Ponce ha asegurado estar "muy ilusionado". "Marcho mañana a México y qué moral más grande conocer que he ganado esta 'Oreja de Oro', de todas las que he conseguido, la que más ilusión me ha hecho" ha asegurado el diestro desde Ecuador, en una entrevista concedida a José Luis Carabias.

"Después de 28 temporadas en activo demuestra que mantengo ese afán de superación para poder evolucionar, mejorar... Creo que estoy en el mejor momento de mi vida cómo torero. No pienso más que en lo que queda por delante y espero que no sea la última que gano. Se la quisiera dedicar a Ivan Fandiño, y agradecer a toda la afición de España el cariño y la ilusión que pone en mí, a la gente que disfruta con mis triunfos, conmigo en la plaza", ha destacado Ponce.

Por su parte, Victorino Martín García, hijo de Victorino Martín Andrés, director de la vacada, ha comentado que los dos 'Hierros de Oro' que han conseguido "son importantes". "Y lo mejor es que esto te dice que la ganadería tiene una regularidad, una constancia... Estos premios no son casualidades, los votan todos los aficionados y los corresponsales de España y Francia, lo que es una señal buenísima. Un premio que no es nada fácil de ganar y se ha logrado dos años consecutivos", ha apuntado.