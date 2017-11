Cs Baleares interpelará en el pleno de este martes a March sobre adoctrinamiento en las aulas de Baleares

27/11/2017 - 14:48

Ballester preguntará a la consellera de Sanidad si considera lógico "aprobar unilateralmente" el decreto por el cual se regula el catalán como requisito para opositar a la sanidad pública

El portavoz y diputado de Ciudadanos Baleares ha anunciado que su formación interpelará en el pleno de este martes al conseller de Educación, Martí March, sobre adoctrinamiento en las aulas de las Islas.

Pericay ha explicado que "esta interpelación tiene como razón de ser la negativa por parte de la Administración a admitir que hay casos de adoctrinamiento en los centros escolares de las Islas" y ha señalado que "la obligación de la Conselleria era analizar lo que había, abrir expediente donde hacia falta y a partir de aquí actuar".

"Mañana le entregaré personalmente a March el informe elaborado por Cs sobre casos de adoctrinamiento, y lo invitaré a que lo lea y me explique por qué considera que los casos que se detallan en el informe no son ejemplos de adoctrinamiento", ha indicado Pericay.

"Aunque no haya denuncias de adoctrinamiento, la obligación de la Administración, si hay pruebas, es poner en marcha una investigación", ha constatado Pericay, que ha apuntado que "la Inspección Educativa de Baleares no funciona, ya que no ha contabilizado ningún caso ante tantas pruebas".

PREGUNTA DE CONTROL AL GOVERN

Además, la diputada de Cs Baleares Olga Ballester ha informado que este martes preguntará en el pleno a la consellera de Sanidad, Patricia Gómez, si considera lógico aprobar unilateralmente el decreto por el cual se regula el catalán como requisito para opositar a la sanidad pública teniendo el cien por cien de los representantes de los trabajadores en contra.

"Es absurdo que el Govern imponga una normativa sectorial que ha sido rechazada por todos los agentes sociales", ha señalado Ballester.

"Desde Cs consideramos que este decreto es absolutamente político. Está elaborado en un despacho por mentes cerradas que son incapaces de ver más allá de su proyecto nacionalista", ha manifestado la diputada, que ha insistido "en que es un decreto que no atiende a ningún criterio sanitario".

"Esta imposición va a dar muchísimos problemas en recursos humanos del sector sanitario", ha asegurado Ballester, quien ha advertido que "va a generar muchas injusticias porque es una normativa que le va a dar la patada a un gran número de médicos y enfermeros que trabajan en la sanidad pública y a los que se está impidiendo presentarse a oposiciones pese a ser grandes profesionales".

CUPO VASCO

Finalmente, Pericay ha criticado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, no se oponga a la nueva ley del Cupo Vasco. "No se entiende que el Govern lleve desde comienzo de la legislatura clamando por una mejora del sistema de financiación autonómica y acepte ahora, sin rechistar, el incremento sustancial de un privilegio económico que va a perjudicar a todas las autonomías de régimen común", ha comentado el portavoz de Cs en las Islas.