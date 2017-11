El alcalde ve "proyectos ilusionantes" como la obra en El Puche tras dos años al frente del Ayuntamiento

27/11/2017 - 16:11

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha manifestado este lunes que la capital cuenta con un proyecto de ciudad que es "reconocible" y que prevé actuaciones "ilusionantes" para hacer la capital "más atractiva", por lo que "en corto plazo" estará "más preparada en infraestructuras" y "más estructurada en sus barrios".

Así lo ha indicado el regidor en un desayuno con los medios en el que ha hecho balance de sus dos años al frente del Consistorio almeriense en el que ha destacado que "a mediados de 2018" y "tras 30 años hablando de lo mismo", la ciudad contará con "la primera obra soterramiento" de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad con la supresión del paso a nivel de El Puche.

El primer edil ha recordado que esta infraestructura quedará preparada para la llegada de la Alta Velocidad a la capita con "dos carriles" en ese tramo, lo que supone la "mejor solución" frente a las opciones en superficie. "Una obra que podría haber costado siete millones de euros porque queremos que esté preparadas para el AVE, que tenga doble vía y que sea soterrada al cien por cien, se ha ido a 23 millones de euros", ha recordado el alcalde en relación a esta actuación financiada por la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) que conforman el Grupo Fomento, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

En este sentido, se ha mostrado contrario a la propuesta de la Mesa en Defensa del Ferrocarril y del PSOE para efectuar un 'bypass' ferroviario durante la obra con el fin de evitar la adecuación de la estación de Huércal-Viator que conllevaría el empleo de un bus-lanzadera y el corte al tráfico ferroviario durante el tiempo en el que se desarrolle la actuación hasta la capital.

"No entiendo que haya alguien que pueda defender que haya que empezar de cero otra vez", ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha calculado que los trámites supondrían "otro año" de trámites administrativos para una solución que "vale muchísimo dinero" y que implica "cambiar el proyecto" que, según ha apostillado, fue votado favorablemente "de forma unánime" tras la exposición de los ingenieros de Adif por "todos" los miembros de AAV.

En cuanto al trazado que conectará Almería con el resto del Corredor Mediterráneo y Madrid, el alcalde ha defendido el proyecto apuntado por Fomento, que conlleva "doble vía en el 70 por ciento" de su trazado hasta Murcia y que ha sido estudiado en función a la "eficiencia" de la vía. "Entiendo que el Ministerio de Fomento no quiera más aeropuertos de Castellón", ha apostillado.

"TENDREMOS EL PLAN GENERAL QUE QUIERA LA JUNTA"

En relación al nuevo planeamiento de la ciudad, actualmente en negociaciones tras la suspensión de la propuesta por parte de la Junta debido a motivos técnicos fundamentalmente relacionados con las zonas inundables, el alcalde ha señalado que Almería tendrá "el plan general que quiera la Junta" puesto que "creía que íbamos a tener el plan general aprobado ya" dado que "la presidenta de la Junta lo dijo a mi lado, en Alcaldía, cuando vino a visitarme" en enero. "Ya no me atrevo a decir una fecha porque nos hemos estrellado tantas veces con la cruda realidad... espero que cuanto antes", ha añadido.

"A los técnicos de Urbanismo les dije ya que no quería una sola pelea más con el PGOU, que nos digan lo que hay que hacer que lo hacemos", ha explicado el primer edil, quien ha reclamado la aprobación del documento para brindar a la ciudad suelo industrial para la implantación de fábricas, puesto que actualmente "solo el 1,4 por ciento de los empleos" están relacionados con ese sector. "No vamos a pelear más por la rambla de no sé dónde porque puede que algún día la rambla crezca y pase el Ebro por allí", se ha quejado Fernández-Pacheco.

Más optimista se ha mostrado el alcalde en relación a otros asuntos como la prolongación del Paseo Marítimo de Almería, para el que se ha hecho un "esfuerzo municipal" en las expropiaciones y para el que "ya se han hecho las transferencias a Costas", de modo que espera que los trabajos se liciten "antes de fin de año". En relación a esta infraestructura, ha indicado que exigirá la pasarela que debe salvar el paso del río Andarax "en cuanto llegue el momento".

El regidor también ha anunciado obras "a principios del año que viene" para la ampliación de la carretera de Sierra Alhamilla a través de los terrenos cedidos temporalmente por Adif, las inversiones previstas para expropiaciones en el Barrio Alto por 1,4 millones de euros más su reurbanización a cargo de fondos europeos y la remodelación del entorno de La Alcazaba y La Hoya con actuaciones que "van a cambiar la trama urbana desde la Puerta de Purchena hasta la Alcazaba" con una "gran calle" y que será la obra "más relevante a nivel patrimonial" de la ciudad.

PUERTO-CIUDAD: "LLEGA EL MOMENTO DE QUE NOS RETRATEMOS"

El alcalde ha apuntado que entre las obras más relevantes que enfrenta la capital está el proyecto Puerto-Ciudad, que tras la firma de un protocolo cuenta con el apoyo del propio Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria, si bien ha considerado que ahora "llega el momento de que nos retratemos" mediante inversiones y actuaciones para avanzar en esta actuación, con lo que ha recordado que el Consistorio financiará el 80 por ciento del máster plan que dibujará las opciones para los desarrollos.

"Quiero que la Junta esté para sumar", ha insistido el regidor, quien también ha apuntado el interés municipal de hacer del "amasijo de hierros" del Cable Francés un paseo-mirador para "ponerlo en valor", por lo que ya se han encargado algunos trabajos a pesar de que su titularidad no corresponde al Ayuntamiento, según ha puntualizado. "Existen fórmulas para actuar en él", ha dicho el primer edil popular.

Entre otras actuaciones "transformadoras", Fernández-Pacheco ha destacado la adenda suscrita con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para actuar "tras más de 25 años" en el Cerro de San Cristóbal, las reformas en el casco antiguo con actuaciones en calle Regocijos, Las Tiendas y Antonio Ledesma, entre otras, la redacción de proyectos para finalizar la reforma de la Plaza Vieja y las Casas Consistoriales, y la ubicación de la nueva gerencia de Urbanismo, entre otras propuestas.

Fuera del ámbito de las infraestructuras, el alcalde también ha subrayado la labor municipal para la elaboración de nuevas ordenanzas como las relativas al cine, la limpieza, la tenencia de animales o la de bicicletas, así como las "rebajas" en el IBI y otros impuestos, entre ellos, la "exención total" del pago de basura para garajes y trasteros que será aprobado próximamente.

Además, ha destacado la labor para la edificación de vivienda protegida tanto para su adquisición como para su alquiler en zonas como la Colonia de los Ángeles, el casco histórico o la Avenida Vilchez, así como el edificio dedicado al Tercer Sector que se emplazará en la Vega de Acá y que ha sido presentado recientemente.

Entre a las propuestas que se verán mejoradas o que necesitan de cierto impulso, el alcalde ha reconocido el plan de playas, que para la temporada de 2018 será "mucho mejor" o la elaboración del plan estratégico, cuyos grupos de trabajo han sido ya creados a la espera de designar a los miembros que compondrán cada una de las mesas. El alcalde también ha valorado el empuje a los trabajos que ha supuesto los cambios efectuados en el equipo de gobierno, con el desplazamiento de prácticamente todos sus concejales a otras áreas el pasado mes de septiembre.