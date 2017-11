IU defiende respetar el texto acordado por Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza en la ley de Capitalidad

27/11/2017 - 16:13

La diputada de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha defendido "respetar el acuerdo" alcanzado entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza en el texto del proyecto de ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, también denominada ley de Capitalidad.

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que es una ley "especial" ya que ha sido pactada entre ambas instituciones, con el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, y el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, "a la cabeza".

Por eso, ha mostrado su "perplejidad" por la rueda de prensa ofrecida por PP, Partido Aragonés y Ciudadanos criticando que no se hayan aceptado sus enmiendas, ya que "entendemos que ni IU, ni ninguna otra fuerza pueden modificar ese compromiso y ese acuerdo".

Luquin ha considerado que quizá "quieren escenificar el pataleo de no haber sido ellos quienes han liderado una ley necesaria y que llevamos 20 años esperando", además de que "les desmontamos el mantra" de que la izquierda no es capaz de ponerse de acuerdo "aquí y en el ayuntamiento".

También ha opinado que estos grupos "han querido utilizar" la tramitación parlamentaria de esta ley "para dilatar" su aprobación y "que no entrarse en vigor en 2017 y no se pudieran consignar ocho millones para la ciudadanía de Zaragoza".

Al respecto, ha recordado que existe un acuerdo que vincula esa partida a aprobar y que entre en vigor esta ley en 2017, un dinero que "es para la ciudadanía de Zaragoza" y que IU quiere que "llegue a los vecinos".

BROMA MACABRA

La diputada de esta formación ha comentado "el PP y el PAR se caracterizaron en la pasada legislatura por no aprobar ni una sola enmienda de los partidos de la oposición", además de que "me suena a broma macabra que el PP hable de rodillo, cuando, junto con Ciudadanos, tienen paralizados en el Congreso 30 proyectos de ley" y "hay que llevarlos al Tribunal Constitucional porque no quieren convocar una ponencia, eso sí que me parece grave".

En este caso, ha estimado que "entra dentro de las tramitaciones parlamentarias" que "las fuerzas que decidimos respetar al acuerdo del Gobierno y del Ayuntamiento no presentemos enmiendas" y no se acepten las de otros grupos, para reclamar "mucha más seriedad y rigor" puesto que "tenemos derecho a no admitir enmiendas, como ellos no admitieron las nuestras en la pasada legislatura".

Ha añadido que de "las correcciones técnicas, se encargan los letrados de las Cortes, en esta ley y en todas". Está previsto que esta norma se apruebe en el pleno del Parlamento aragonés del próximo jueves.