PP de Nerja dice que asumió todo el acuerdo para la moción de censura con Cs, que lo "rompió unilateralmente"

27/11/2017 - 16:28

Afirma que ya en junio comunicaron a la formación naranja que no apartarían a ediles investigados por el caso del vertedero

El PP de Nerja ha respondido a Ciudadanos después de que la secretaria de Acción Institucional, Teresa Pardo, señalara que no apoyarían una moción de censura en este municipio si los 'populares' no apartaban a los cargos investigados en el caso vertedero, asegurando que ya comunicaron el pasado mes de junio a la formación naranja que no aceptarían dicha medida "y entonces no fue obstáculo para continuar con la negociación", que en las últimas semanas "Ciudadanos rompió de manera unilateral".

Así, en un comunicado, los 'populares' han indicado que derivar a su partido la responsabilidad de que la moción de censura no se haya presentado es "una imperdonable maldad política sustentada además en un argumento carente de fundamento".

Han recordado que el acuerdo estaba cerrado a nivel provincial y que el PP nerjeño asumió el documento de compromisos proporcionados por la Secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos, acordando, además, que la moción se registraría el 13 de noviembre a las 11.30 horas en el Ayuntamiento de Nerja.

Para el PP de Nerja, Pardo y la edil María del Carmen López deben explicar a los ciudadanos por qué "unas horas antes de su presentación, decidieron incumplir el acuerdo cerrado con el PP", que han considerado como un "sorprendente e injustificado giro político".

"Deben explicar a los nerjeños las verdaderas razones que las han llevado a romper unilateralmente un acuerdo para llevar a Nerja por la senda del progreso y apuntalar un gobierno ineficaz (PSOE-IU-Podemos) presidido y nutrido de cargos investigados por el vertedero del Río de la Miel", han sostenido.

Además, han reiterado que no apartarán a sus investigados por dicho asunto, "tal y como se comunicó a Ciudadanos el pasado mes de junio, sin que ello fuera entonces un obstáculo para continuar negociando la moción de censura hasta su reciente acuerdo, conociendo como conocían, la situación procesal de cada uno de ellos".

"El PP de Nerja reitera el respaldo a los compañeros actualmente investigados desde el convencimiento que en sus actuaciones no incurrieron en infracción penal alguna", han recalcado, añadiendo que ninguno de ellos "han tenido familiares trabajando en el vertedero del Río de la Miel, circunstancia que si concurre en Ciudadanos". Por ello, ha pedido a Pardo que "adopte medidas de regeneración política en su propio partido y después predique con el ejemplo".