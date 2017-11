Ayuntamiento y Comunidad podrían firmar desde primeros de año el convenio de realojo del Sector 6 de Cañada Real

27/11/2017 - 16:42

Con un presupuesto de 18 millones, cada Administración se hará cargo de la mitad

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Ayuntamiento de Madrid y Comunidad podrían firmar desde primeros de año el convenio de realojo disperso por la región de las 150 familias del Sector 6 de la Cañada Real, que tendrá un presupuesto de 18 millones de euros y de los que se hará cargo al 50 por ciento cada Administración, han informado este lunes el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, y el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.

Ambos, con sus equipos, se han reunido este lunes en la Casa de Postas de la calle Pontejos después del encuentro mantenido en septiembre. El balance que ha hecho Murgui de la reunión ha sido "positivo". El edil ha explicado a la prensa que ahora queda cerrar el informe jurídico del realojo, que servirá para "consolidar jurídicamente este acuerdo político y que permita la firma definitiva del convenio".

El acuerdo político pasa por que "las dos administraciones, en virtud de sus competencias, van a cumplir al 50 por ciento con el realojo de las 150 familias que viven en el Sector 6 de la Cañada Real (el tramo entre la incineradora de Valdemingómez hasta el final del término municipal de Madrid con Getafe)". Esa finaciación de las operaciones al 50 por ciento estará sujeta al reparto competencial de las administraciones.

Desde septiembre y hasta ahora se han ido "afinando" cuestiones del documento original. "Había cuestiones que teníamos que ajustar y ponernos de acuerdo en cómo se iban a desarrollar. Se ha hecho y ahora lo único que queda es ese informe jurídico que lo consolide desde el punto de vista jurídico", ha expuesto el concejal. Esos ajustes tenían que ver con las competencias que cada Administración asume.

Nacho Murgui ha llamado a "ser realistas", es decir, que el convenio no se va a afirmar en un par de semanas cuando está por medio un informe jurídico. "No es posible. Nosotros lo vamos a hacer lo más rápido posible y esperamos que a principios de año podamos tener el documento y proceder a la firma", ha destacado el concejal. "La idea es hacerlo lo antes posible. El plazo máximo es de dos años pero, si podemos hacerlo antes, por supuesto que lo haremos", ha remachado Ángel Garrido por su parte.

El concejal ha asegurado que no hay flecos con la Comunidad porque "el acuerdo es total". De la misma opinión se ha mostrado Ángel Garrido, que ha trasladado su "satisfacción" por el trabajo ya hecho al cerrarse asuntos que quedaban, a falta del informe jurídico que determine competencialmente qué tiene que hacer cada una de las administraciones.

"Lo importante era tener clara la decisión política", ha defendido el portavoz regional, que ha señalado que "para primeros de año" se podría tener el convenio listo para la firma.

La Comunidad quiere "compartir al 50 por ciento los trabajos previos", el decir, los que se desarrollan con las familias, el trabajo social, el seguimiento de cada una de ellas una vez realojadas. Luego están los costes de desmantelamiento de lo que existe ahora y el coste de la compra de las viviendas.

"Un informe nos tiene que aclarar hasta qué punto puede llegar cada Administración. Lo importante es que tenemos la voluntad de cooperar y compartir los gastos al 50 por ciento y la fórmula será la que los servicios jurídicos nos marquen", ha reiterado Ángel Garrido. Igual que ha apuntado Murgui, el consejero ha informado de que los pisos donde serán realojadas las familias estarán en la Comunidad en un realojo disperso con "reequilibrio y reparto territorial".

Murgui ha aclarado, por otro lado, que es cuanto menos impreciso decir que Vallecas está 'infestado' de realojos dado que no se ha producido ninguno procedente la Cañada. "Realojo de la Cañada no ha habido, entonces ningún distrito puede estar infestado de realojos de la Cañada. Otra cuestión es que haya habido interpretaciones que hagan referencia a que gente que ha salido de la Cañada por diversas cuestiones se ha instalado en otras zonas de la ciudad, de lo cual no tenemos ningun dato que lo corrobore", ha puntualizado.

Los requisitos de los realojos los marca la normativa. Incluyen, entre otros, que el potencial destinatario no tenga una vivienda en propiedad en otro punto del país o que lleve residiendo un tiempo estipulado en el espacio de donde va a ser desalojado. Los destinatarios del realojo del Sector 6 son entre 400 y 500 personas, reunidas en 150 familias.

El pasado 26 de abril el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad la adhesión al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. En su elaboración participó el Consistorio madrileño, sus homólogos de Rivas-Vaciamadrid y Coslada, el Gobierno regional, asociaciones vecinales de todos los sectores y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la zona.