El PP pide en el Parlamento que la Junta ponga plazo de inicio y de finalización a las obras del IES La Rábida

27/11/2017 - 17:02

El parlamentario del Grupo Popular en el Parlamento andaluz Guillermo García Longoria ha anunciado que su grupo ha presentado una Proposición no de Ley en la Comisión de Educación de la Cámara andaluza en la que se insta a la Consejería de Educación a que agilice el procedimiento administrativo y presupuestario que facilite el inicio "urgente" de las obras de mejora del IES La Rábida. De igual modo, los 'populares' exigirán que la Consejería de Educación establezca "un calendario real de inicio y finalización de estas obras".

HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)

Además, en esta iniciativa también se solicita que se acuerde, junto a la comunidad educativa, las medidas más adecuadas para compatibilizar de la manera más óptima la actividad educativa con el desarrollo de las actuaciones, según ha informado el PP en una nota de prensa.

García Longoria ha lamentado que "la consejera de Educación, Sonia Gaya, manifestara en la pasada comisión de Educación que no garantizaba los plazos en relación a las obras de rehabilitación y mejora del IES La Rábida y, por ese motivo, presentamos esta iniciativa". El 'popular' ha indicado a este respecto que "después de 15 años ya es hora que los onubenses sepamos cuándo van a empezar esas obras".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha explicado que ya le pidieron a la consejera que agilizara las obras de rehabilitación que permitieran una reestructuración íntegra del edificio y la mejora del IES La Rábida y, ahora, "lo vamos a hacer a través de una Proposición no de Ley", ha proseguido.

El parlamentario andaluz ha recordado que "se trata de un proyecto que debía haber estado terminado en 2006 y que aún no ha empezado, con el consiguiente perjuicio para los cerca de mil alumnos que cursan sus estudios en el centro".

"Desgraciadamente la Junta no dice cuándo van a empezar las obras y, lo que es peor, cuándo van a estar terminadas y no podemos consentir que este proyecto quede de nuevo aparcado porque si no hay plazos claros es muy difícil que haya seguridad en que se va a hacer", ha dicho García Longoria.

El dirigente 'popular', asimismo, ha criticado que "la Junta haya dado múltiples plazos para iniciar las obras y todos los años en los presupuestos se han anunciado partidas que nunca se han ejecutado, incluso en 2015 se llegaron a presupuestar 8'25 millones y, hace pocos días, se prometieron ocho millones de euros para las obras".

A este respecto, ha añadido que "la Junta dijo que se terminarían las obras en 2006; después que se iniciarían en 2010; en julio de 2016 se prometió su inicio para finales de 2017; y ahora tan solo tenemos la adjudicación de proyecto y sin ningún tipo de plazo".

Para el parlamentario del PP, "se trata de un edificio, --data de 1933 y que es obra del arquitecto José María Pérez Carasa--, de los más singulares de la ciudad, que cuenta con un alto valor patrimonial en la ciudad y que también tiene un alto valor sentimental e intelectual ya que son miles de onubenses los que han estudiado en él y muchos de ellos ilustres". Por ello, ha considerado que "a la Junta parece que todo eso le da igual porque no invierte el dinero necesario para su mejora".

En su opinión, "la situación de este instituto es preocupante" y ha recordado que el pasado 17 octubre la dirección del centro tomó la determinación de desalojar a unos 600 alumnos del instituto después de que el agua llegase a la planta de arriba del edificio, que corresponde al alumnado de bachillerato, debido a "las deficiencias en las instalaciones".

"Hay inundaciones, hay apagones, hay ventanas de madera, no hay buenas instalaciones, los fondos de la biblioteca se mojan, hay un ascensor porque lo pusieron los padres y, por desgracia, lo único que pone la Junta son las promesas ante la frustración de unos padres y madres y un equipo directivo que llevan 15 años luchando para que las instalaciones estén al mismo nivel de calidad de la enseñanza que allí se imparte", ha señalado el 'popular'.

Asimismo, el parlamentario del PP ha recordado que en el año 2002 se inició un movimiento que implicó tanto al claustro de profesores como al consejo escolar para que se pusiera fin al "progresivo deterioro" de un edificio que está catalogado por la Consejería de Cultura. Ha remarcado que de ese año es el primer catálogo de desperfectos y necesidades arquitectónicas que presentaba el inmueble.

Dicho proyecto de 2002, --ha apuntado García Longoria--, estaba previsto que estuviera terminado en 2006 para celebrar el 150 aniversario del edificio pero, "dada la falta de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía, 15 años después seguimos esperando el inicio de las obras".

A su juicio, "el deterioro progresivo que viene sufriendo el centro, ha provocado que el instituto haya tenido que llevar a cabo, dentro de su propio presupuesto, algunas obras como el adecentamiento del salón de actos o el arreglo del aglomerado que se puso encima de las ventanas tras la bajada de los techos".

Sin embargo, ha añadido, "hay pendientes actuaciones como la rehabilitación total de la techumbre que presenta notables deficiencias por el paso del tiempo y la actividad de las palomas". Y es que los excrementos de éstas atascan a su vez las canalizaciones, "lo que contribuye a las goteras". También el sistema eléctrico "es evidentemente ineficaz produciéndose incluso apagones frecuentes".

Tan sólo, ha apuntado García Longoria, "y en el marco del Plan OLA, el centro contó con una obra de adecuación de la cubierta del edificio en el curso 2014- 2015, cuya inversión fue de 60.000 euros".

ACTUACIONES

Ha recordado que en julio de 2016 la Consejería de Educación licitó el servicio de redacción de proyecto, dirección y ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y el estudio geotécnico para las obras de reforma y modernización del IES La Rábida y, en febrero de 2017, lo adjudicó por 391.138 euros.

Ha explicado que dicha contratación tiene como finalidad la redacción del proyecto para dotar al centro de unas instalaciones adecuadas a su tipología mediante la redistribución de los espacios existentes y la construcción en el exterior de un porche cubierto y un gimnasio con aseos-vestuarios, incluyendo un aseo adaptado al alumnado con necesidades educativas especiales con zona de ducha y camilla.

Asimismo, este proyecto contempla una reconversión del actual salón de actos para su uso como sala multifuncional que también permita albergar conferencias y proyecciones. En el archivo del instituto, debido al valor documental e histórico de sus fondos, se habilitará una pequeña zona de consulta y se dotará de sistemas de protección contra incendios.

La actuación prevista contemplaría también la sustitución de las cubiertas y carpinterías exteriores, reparación de fisuras y trabajos de pintura, así como otras labores de rehabilitación del edificio, respetando su protección patrimonial que lo señala en el Catálogo de Edificio, Elementos y Espacios de Interés con el grado de Protección Integral Monumental.