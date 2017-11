Podem cree que si al final no hay acuerdo sobre los presupuestos tendrá que darse "algún replanteamiento" en el Botànic

27/11/2017 - 18:05

Presenta 200 enmiendas y pide más esfuerzo en vivienda, pobreza farmacológica o educación, además de diálogo sobre la tasa turística

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado este lunes sus 200 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2018, y considera que si llegado el momento no se llega a un avance en las cuestiones que considera prioritarias y no hay un acuerdo que les permita votar a favor de las cuentas "el Acord del Botànic estará en una situación en la que tendrá que darse algún tipo de replanteamiento" porque supondría que no se está ejecutando.

Así lo ha explicado su portavoz, Antonio Estañ, al ser preguntado por la posibilidad de que, llegado el momento, su grupo no apoye las cuentas y cómo podría afectar eso al pacto que sustenta el Consell. En todo caso, ha asegurado que sus enmiendas son "comprensibles, asumibles" y ha reiterado la voluntad de diálogo y su "predisposición a aprobar los presupuestos" siempre y cuando, ha añadido, "cumplan los acuerdos y mejoren la vida de los valencianos".

En una rueda de prensa junto a los portavoces adjuntos, César Jiménez y Fabiola Meco, el síndic de Podem indicado que durante las negociaciones previas a la presentación de las cuentas ya consiguieron avances, "pero no lo suficiente", en algunas de sus propuestas y por ello ahora han querido profundizar en ellas, confiando en que el trámite parlamentario se puedan producir mejoras.

"Sí vemos que ha habido un avance", ha reiterado, en relación a que el Consell se refiera a estos como los presupuestos "más botánicos", pero ha indicado que lo que les preocupa es que en el momento de legislatura actual esos esfuerzos "no fueran suficiente", especialmente "teniendo en cuenta las expectativas y las promesas" que les llevaron al Ejecutivo valenciano.

Estañ ha indicado que su objetivo no es ser "más o menos determinantes", al ser preguntado si podrían quedar en un segundo plano si los ex de Ciudadanos apoyan las cuentas, sino hacer su labor "lo mejor posible". "No nos preocupa" quedar en segundo plano, ha agregado, pero sí les preocupa que "se falle en el cumplimiento" del Botànic.

Fabiola Meco ha señalado que trabajarán "sobre la base del diálogo, la negociación, hasta el último momento" porque consideran que sus enmiendas son "fundamentales" para dar su visto bueno a los presupuestos.

VIVIENDA, EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Entre las enmiendas planteadas incluye dotar de más recursos a facilitar el acceso a la vivienda, aumentando la inversión en tres años desde los 40 millones presupuestados hasta 75 millones, además de apostar por la accesibilidad de los edificios públicos, pasando de 1,6 millones a 4 millones que saldrían del presupuesto de Presidencia, o aumentar los recursos que permitan fomentar el acogimiento familiar de menores tutelados.

Asimismo, proponen ampliar el número de personas que no deban hacer frente al copago farmacéutico (a familias monoparentales y trabajadores que no lleguen al salario mínimo), mientras que en el ámbito educativo reclaman un refuerzo del profesorado, con 3 millones para la implantación del modelo plurilingüe y 500.000 euros para la educación inclusiva, además de aumentar en 1,5 millones los fondos para garantizar la gratuidad de las extraescolares en horario lectivo, hasta un total de 8,5 millones de euros, y más recursos humanos y técnicos para conseguir el objetivo de eliminar los barracones.

TASA TURÍSTICA

En economía, las enmiendas de Podemos van destinadas al refuerzo de los proyectos de tipo cooperativo, además de a promover una reflexión global sobre la gestión de residuos con una visión "amplia, no sólo del SDDR" y el planteamiento de una entidad gestora de residuos, y en el sector turístico apuestan por afrontar la precariedad laboral, la temporalidad y las 'kellys', además de intensificar la inspección de los apartamentos ilegales.

Preguntado sobre la tasa turística, sobre la que Podemos ya ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento, Estañ ha afirmado que "la propuesta está hecha" y están esperando "una contrapropuesta". Ha admitido que les sorprendió y "alarmó" la negativa del PSPV a debatirla, aunque siguen "abiertos al diálogo" porque "sigue siendo una prioridad junto a las demás".

No obstante, no ha querido referirse a ninguna propuesta como "innegociable" o no y ha incidido en que piden que haya predisposición al diálogo y, a partir de ahí, se verá hasta dónde negociar, para recordar que "la mayoría de las tres patas del Acord del Botànic está de acuerdo" con ese impuesto.

LÍNEAS NOMINATIVAS

En cuanto a las líneas nominativas, Podemos plantea suprimir algunas en cooperación y en justicia e insiste en que cualquiera de estas líneas de subvención directa deben estar "justificadas políticamente" y, por tanto, "algunas pueden tener sentido y otras no", ha dicho Estañ, que ha detallado que han pedido eliminar la línea directa con 3 millones de euros para Air Nostrum, repartiendo por igual esa cantidad a programas para reducir la brecha digital y para promover la economía social.

Preguntados sobre la enmienda del PP contra esa línea y si podrían llegar a un acuerdo, ha señalado que primero tienen que estudiarla, como también la que los 'populares' plantean para eliminar la línea de subvenciones a la CEV y los sindicatos. "Si el fin al que va destinado se nos plantea más interesante y adecuado no tendríamos ningún problema", ha agregado.