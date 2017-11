El ciclo '365 Jazz Bilbao' cierra temporada con los conciertos de Kirk Lightsey Trío y Matt Bianco

27/11/2017 - 18:23

El ciclo '365 Jazz Bilbao', organizado por la Fundación Bilbao 700, cerrará la actual temporada el próximo mes de diciembre con dos conciertos a cargo de Kirk Lightsey trío y de Matt Bianco.

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

En concreto, Kirk Lightsey trío actuará este viernes, 1 de diciembre, en la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos, a partir de las ocho y media de la tarde. Según han recordado desde la organización, el pianista Kirk Lightsey define su estilo como el de "un típico pianista de Detroit incorporando la consciencia de Bud Powell, algo del estilo de Art Tatum, un feeling bebop y una concepción pianística del instrumento".

Finalmente, el ciclo contará con la actuación el viernes 15 de diciembre en el Bizkaia Aretoa, a partir de las ocho de la tarde, de Matt Bianco, el grupo británico se formó en 1982 por Mark Reilly (voz), Danny White (teclados) y Kito Poncioni (bajo), todos originalmente miembros de la banda Blue Rondo A La Turk, y que, para su primer álbum, contrataron a la vocalista polaca Basia Trzetrzelewska.

"Sus arreglos vocales le dieron al disco una dimensión jazzística que Reilly y White no podían anticipar y canciones como 'Get Out of Your Lazy Bed' y 'Half a Minute' convirtieron a Matt Bianco en uno de los mejores músicos de los años ochenta", han destacado desde el ciclo de jazz bilbaíno.

Con estos dos conciertos, se cerrará la presente temporada de '365 Jazz Bilbao', que abarca distintos estilos, "desde las raíces más puras del jazz a las últimas vanguardias jazzísticas fusionadas con la música clásica, el rock, el blues, diversas vertientes de la música electrónica o 'las músicas del mundo', y mantiene su objetivo de consolidarse dentro de la oferta cultural y ocio de la ciudad", han explicado sus responsables.