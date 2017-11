El abogado de tres acusados de la supuesta violación grupal dice que la fiscal "ha omitido muchísimo datos"

27/11/2017 - 18:30

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El abogado de tres de los acusados por la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016, Agustín Martínez Becerra, ha manifestado que le ha "sorprendido" la fiscal en la presentación de sus conclusiones en el juicio porque "parece que no ha asistido a las diez sesiones que hemos tenido" y ha asegurado que "ha omitido muchísimos datos que forman parte de la causa".

Según ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación tras la sesión de este lunes, "lo que han puesto de manifiesto el Ministerio fiscal y las acusaciones son prácticamente una repetición de sus escritos de acusación". "No han aportado nada de lo que se ha celebrado en la sala", ha criticado.

Así el abogado ha manifestado que este martes, turno de las defensas en la presentación de sus conclusiones, "de lo que se va a tratar es de contar exactamente lo que ha pasado en la sala, con minutos, con segundos...". Según ha dicho, este martes, "se hará constar qué dijeron en cada una de las declaraciones de la denunciante y de las personas que han declarado, no lo que ellos querían que dijesen".

Preguntado si cree que la fiscal ha mentido, Martínez Becerra ha señalado que "yo no digo que haya mentido, sino que ha omitido muchísimos datos que forman parte de la causa". "Un dato que cierta trascendencia sí tenía era que se había dado un beso y no constaba en las actuaciones, el hecho de que en un momento determinado se diga que hay errores puntuales por la denunciante los vamos a enumerar mañana uno a uno, paso a paso y comprobarán cómo no se trata de errores materiales sino de mucho más profundo", ha añadido.

El abogado ha señalado que él mañana va a explicar "qué ha ocurrido a lo largo de estos diez días, que es lo que realmente importa, no lo que había pasado hasta el día 13 de noviembre; a partir de entonces se han puesto cuestiones en contradicción y voy a contar dónde están esas contradicciones y qué se ha dicho en la sala".

Sobre escenas concretas acerca de los hechos del 7 de julio de 2016, Martínez Becerra ha comentado que "difícilmente cabe interpretación de algo que van a ver las personas que tienen que juzgar". "En cierta medida, no acabamos de entender la finalidad de que unos agentes de la Policía vean unas imágenes y se las traduzcan a las personas que tienen que decidir; ellas han visto las imágenes y ellas las van a interpretar", ha añadido.

Según ha dicho, "en el vídeo no se ve una agresión sexual, en el vídeo se ven relaciones sexuales". "Las interpretaciones que se hacen del vídeo son cada una las que quiera", ha expuesto, para insistir en que "el vídeo simplemente tiene relaciones sexuales". "El hecho del consentimiento o no sin duda se debió mostrar con carácter previo a la grabación del vídeo", ha expuesto.

En este sentido, ha indicado que "en la descripción que hacen los peritos no se dice en ningún caso que ese vídeo sea evidentemente de una relaciones sexuales que no sean consentidas ni lo contrario, porque ahí no se ve el consentimiento, ahí simplemente se ven relaciones sexuales, nada más".

Además, ha dicho que "en muchos aspectos que han hecho referencia a la prueba pericial sobre todo en la interpretación de las imágenes estoy absolutamente de acuerdo con lo que han manifestado algunas de las acusaciones". "Más claro no puede ser. Creo que la interpretación que hizo el perito de las imágenes excedió con mucho cualquier tipo de lógica y de razonamiento", ha indicado, para señalar además que el se centra "única y exclusivamente en mi ejercicio de defensa, los demás, que cada palo aguante su vela".

En cuanto a la actitud de los acusados de la primera sesión en audiencia pública del juicio, Agustín Martínez Becerra ha señalado que "el comportamiento ha sido absolutamente respetuoso escuchando todo lo que se ha podido decir y manteniendo el respeto debido a la intervención del fiscal y de las acusaciones, como no podía ser de otra manera, tampoco hay que darles ninguna medalla por ello"

Acerca de si el martes harán uso del turno de última palabra, el abogado ha dicho que "es una decisión personal y que ellos valorarán en la medida que sea necesario si tras la intervención de sus defensas tienen que usar su turno de palabra para decir cualquier cosa que se nos haya podido olvidar".