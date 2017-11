Cataluña. iglesias participará en dos actos de campaña y en la aprobación del programa electoral de catalunya en comú

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en dos actos de campaña en las elecciones autonómicas en Cataluña. Uno de ellos será el mitin central de campaña, el 16 de diciembre en Barcelona, en el que intervendrá junto a Ada Colau.

Además, se desplazará el próximo domingo, 3 de diciembre, a Barcelona, donde Catalunya En Comú Podem aprobará el programa electoral con el que concurrirá a estos comicios. La presencia del líder de Podemos, según informaron fuentes de la coalición electoral, se limita al acto central de campaña, previsto para el sábado 16 de diciembre, y otro que está todavía por cerrar y que tendrá lugar previsiblemente en Tarragona. En la campaña de los 'comuns' también participará la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que asistirá al acto de apertura de campaña (en la medianoche del lunes 4 de diciembre en L'Hospitalet de Llobregat), el central y el de cierre (martes 19 de diciembre en el área metropolitana de Barcelona). La alcaldesa de Barcelona también acudirá a distintos actos en las cuatro provincias (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona) que tendrán lugar durante la campaña electoral. Iglesias no será el único dirigente estatal que participará en la campaña. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, tendrá una presencia "destacada" -el ábado 2 de diciembre también participará en un acto de precampaña-, del mismo modo que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. También se está cerrando un acto con el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, aunque no está confirmada la fecha. Las mismas fuentes señalaron que la campaña contará además con invitados internacionales, como el escritor británico Owen Jones o la política alemana del Partido Verde Europeo Ska Keller. La campaña de Catalunya En Comú Podem cuenta con un presupuesto de casi 400.000 euros y, explican, no dependerán de créditos bancarios, sino que se financiarán a través de recursos propios de la formación y de microcréditos.

