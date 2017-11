Xunta y municipios acuerdan el bombeo de agua desde el Verdugo para mantener el nivel del embalse de Eiras

Caballero confirma que el Ayuntamiento de Vigo pagará "los costes que no asuman otras administraciones"

La Xunta de Galicia y los ayuntamientos de la comarca de Vigo que se abastecen del embalse de Eiras han acordado la construcción de una conducción desde el río Verdugo con un sistema de bombeo para alimentar la presa y mantener su volumen de agua embalsada, como medida de emergencia ante la situación de sequía.

Así lo ha confirmado el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, tras mantener una reunión con representantes políticos y técnicos de los municipios afectados. Según ha señalado, en declaraciones a los medios, de las alternativas barajadas, se ha optado por la construcción de una captación de agua del río Verdugo a la altura del salto hidroeléctrico de Laforet (en el municipio de Pontecaldelas).

Para ello se instalará un sistema de bombeo que permita llevar el agua por una conducción de unos 6 kilómetros hasta la presa de Eiras (un aporte adicional de unos 350 l/s), con la finalidad, no tanto de aumentar el volumen embalsado, sino para evitar que éste siga disminuyendo.

Roberto Rodríguez ha explicado que el Ayuntamiento de Vigo asumirá el coste de esta obra, unos 5,4 millones de euros, dado que "es competencia municipal" garantizar el suministro de agua al sistema de abastecimiento en alta. No obstante, ha precisado, la Xunta está "en disposición de colaborar financieramente".

EJECUCIÓN POR LA VÍA DE EMERGENCIA

A partir de ahí, el gobierno municipal vigués deberá decidir si ejecuta los trabajos directamente o si cede la ejecución a la administración autonómica, que los tramitaría por la vía de emergencia para agilizar los plazos. "Esta obra se tuvo que planificar y ejecutar con antelación, pero el Ayuntamiento de Vigo no lo hizo", ha apostillado.

El plazo de ejecución de los trabajos es de unos tres meses, pero dado que "se van a poner todos los medios", se podrá trabajar en varios tramos simultáneamente, y se hará en jornadas de 24 horas (incluidos festivos), dichos plazos podrían acortarse.

REDUCCIÓN DE CONSUMO

Por otra parte, Roberto Rodríguez ha precisado que la actual situación de sequía no se solventará solo con esta actuación de emergencia, sino que siguen siendo precisas otras medidas para reducir el consumo de agua.

A ese respecto, y en relación con la petición de que se reduzca el caudal ecológico de Eiras hasta los 150 l/s, el director de Augas de Galicia ha señalado que la administración todavía sigue recabando los informes de ahorro de agua de los diferentes ayuntamientos. En todo caso, ha incidido, la decisión será adoptada en próximos días, según criterio de los técnicos.

ABEL CABALLERO

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha instado a iniciar la obra "lo antes posible", y ha expresado su acuerdo con la elección de la conducción desde el salto Laforet. Así, ha reconocido que, aunque el trazado es más largo, tiene la "gran ventaja" de que el bombeo necesario es mínimo, porque actúa la gravedad, y se ahorran costes energéticos.

Con respecto a la ejecución de las obras, ha explicado que la Xunta remitirá al Ayuntamiento un borrador del convenio para su ejecución, y ha precisado que Vigo asumirá "los costes que no asuman otras administraciones".

"Si alguna administración abandona la traída de aguas y no coopera, lo asumirá Vigo, pero quedará claro que no quieren cooperar y que Vigo se tiene que hacer cargo del coste de una obra de esta envergadura", ha sentenciado, y ha prometido que el Ayuntamiento va a dar "todas las facilidades", porque no quiere que la obra se retrase "ni un solo día".

Acerca de su petición de reducir el caudal ecológico de Eiras, ha indicado que habrá respuesta de la administración gallega "en dos o tres días, que ya son muchos", porque Vigo y otros municipios ya han trasladado a la Xunta que están llevando a cabo importantes ahorros en el consumo. "A día de hoy, estamos tirando al mar las cuartas partes del consumo diario de agua que hace la ciudad", ha lamentado.