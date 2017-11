La periodista García Aller alerta de que las redes sociales y las noticias falsas de internet levantan nuevos muros

27/11/2017 - 20:25

La periodista Marta García Aller ha manifestado que "pensábamos que internet traería un mundo sin fronteras y más globalizado, pero a través de los muros de Facebook y de las informaciones que circulan por internet, muchas de ellas falsas, se están levantando más muros, muros mentales porque los algoritmos nos rodean de informaciones que nos dan la razón en las concepciones del mundo que ya tenemos".

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una sesión del Foro Ibercaja, en el Patio de la Infanta de Zaragoza, en una jornada titulada 'El fin del mundo tal y como lo conocemos. Retos para el futuro que ya están aquí', cuestión que analiza en un libro publicado este año. Ha sido presentada por el director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja Banco, Nacho Torres.

Según ha comentado García Aller, "antes, para relacionarte, no tenías más remedio que encontrarte con gente de todo tipo", pero ahora, "en las vidas virtuales que tenemos, curiosamente nos retroalimentamos de las ideas que nos dan la razón y esto tiene unos peligros" que se reflejan "en el auge de los populismos" y plantean el reto de "cómo frenar las noticias faltas".

A su entender, "internet está cambiando la democracia y está generando nuevos riesgos de desinformación a unos niveles masivos que antes no existían", para remachar que "nunca ha habido tanta gente desinformada que cree estar bien informada" y, "si se cumplen algunos pronósticos, para dentro de cinco años habría más noticias falsas circulando por internet que verdaderas".

En este punto, ha reivindicado la importancia de la credibilidad informativa y ha explicado que Facebook, que es uno de los principales canales de distribución de noticias falsas, "ya está creando algoritmos" para, "al menos, advertir al lector de que no puede asegurar que una noticia sea verdadera" si detecta "que la información tiene pocas fuentes, no está indexada con la original a la que menciona y tiene origen dudoso", con "fórmulas que no colisionen con la libertad de información, expresión y de ideas".

OPORTUNIDADES

La periodista ha asegurado que el futuro "está lleno de oportunidades" y a pesar de que "hay cambios de que dan miedo" y "vértigo", otros aportan "mucha esperanza", como "el fin del envejecimiento" y el alargamiento de la juventud.

En este punto, ha subrayado que se está investigando para prevenir enfermedades como el cáncer, el parkinson o el alzheimer, "sabiendo anticipar quién las puede desarrollar" para "dar la cura" y promover una alimentación y estilo de vida que evite su desarrollo".

García Aller ha señalado que es "un mundo muy diferente al actual", si bien las tecnologías que lo va a hacer posible "ya existen, son del presente".

Otros ejemplos de cambio que ha mencionado han sido el fin de la privacidad, "con toda la información que volcamos a diario, alguna voluntariamente porque la compartidos en redes sociales y otra de forma involuntaria porque nos hemos descargado apps donde aceptamos que mucha información sea procesada y regalando esa privacidad".

Igualmente, se ha referido al fin del petróleo y de los combustibles fósiles "que han hecho que se mueva el mundo en el siglo XX", que serán sustituidos por las energías renovables y esto supondrá "cambios geopolíticos radicales respecto a las esferas de poder del siglo pasado".

García Aller ha vaticinado "el cambio de las familias, tal y como las conocemos" porque "la supuesta caducidad de la maternidad de la mujer está siendo desafiada por la ciencia con la reproducción asistida y las células madre" de forma que en un futuro "las mujeres podrán elegir cuando quieren desarrollar su maternidad, al margen de su edad".

MANOS A LA OBRA

La periodista ha considerado que los gobiernos "deberían tomarse más en serio" que "la inteligencia artificial va a estar en todas partes" y esto implicará "destrucción de empleo masivo" por lo que hay que "ponerse manos a la obra y ofrecer posibilidades de reciclaje".

Igualmente, ha abogado por "reinventar el sistema de prestaciones sociales" ya que el sistema de pensiones tras la jubilación a partir de los 65 años se concibieron cuando esa "era la esperanza máxima de vida" y era "un premio a quien llegaba", pero ahora con a esos años "ni siquiera es la tercera edad" y pueden quedarle a una persona más de "30 o 40 años de vida".

García Aller se ha referido igualmente a las prestaciones por desempleo vinculadas a los derechos generados por los trabajadores, cuando "en un futuro el trabajo lo hagan las máquinas", para proponer una renta universal "para las personas que necesiten tiempo para formarse en un mundo que está siempre en cambio".

A su entender, "no hay que tener miedo y actuar como si estos cambios no se estuviesen produciendo" y ha remarcado que "los problemas que crea la tecnología los va a solucionar la tecnología".

En esta línea, ha comentado que un planeta con 7.000 habitantes "puede asustar un poco", pero la solución está en alimentar con la misma tierra a todas las personas, también a quienes ahora sufren hambre, gracias a las mejoras que permita la inteligencia artificial.

Marta García Aller trabaja en 'El Independiente', colabora con el programa 'La Brújula' de Onda Cera y es profesora asociada de IE Business School.