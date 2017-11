Las universidades públicas valencianas aportarán la documentación sobre su caja fija en un plazo de tres a cinco meses

27/11/2017 - 21:21

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, en calidad de portavoz de los rectores de las universidades públicas valencianas, ha señalado que las instituciones académicas podrán aportar la documentación sobre sus cajas fijas en un plazo de tres a cinco meses, tras el proceso de digitalización de las mismas.

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado durante una rueda este lunes al ser preguntado por los medios sobre si hay una previsión de cuándo se podrá entregar al PP la documentación sobre las cajas fijas de las universidades públicas, tras la sentencia del TSJCV que obliga a la Conselleria a facilitar esta información a la formación.

Palomar ha participado en una rueda de prensa previa a un coloquio organizado por la Reial Societat Econòmica d'Amics del País Valencià, junto al rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo; el de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; su homólogo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Tadeo Pastor; y el rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent. Los cinco responsables de las instituciones académicas han compartido sus opiniones sobre temas de actualidad relativos al ámbito universitario de la Comunitat.

El portavoz de los rectores ha señalado que la rendición de cuentas "siempre ha sido un aspecto central de la gobernanza" de las universidades, que están sometidas a auditorías, intervenciones de la Generalitat y cuentan con el portal de transparencia, entre otros. Por tanto, "los datos siempre han estado a disposición de la ciudadanía".

La digitalización de la caja fija, que conforman alrededor de 323.000 registros correspondientes a nueve años y que suponen cerca de once toneladas de papel, supone un "trabajo extra de cada universidad importante", ha recalcado. Es por ello que algunas tendrán que contratar personas para esta labor, mientras que otras se lo encargarán a empresas o instituciones.

"Todo el mundo tiene derecho a pedir información y, como servicio público, estamos totalmente abiertos a darla", ha asegurado, antes de matizar que no pueden "suministrarla tan rápido", pero que están a la "máxima disposición del TSJ".

"ES IMPOSIBLE QUE HAYA GASTOS SIN JUSTIFICAR"

En la misma línea, Esteban Morcillo ha reiterado que las universidades "tienen un compromiso con la sociedad" y "deben rendir cuentas". "No cuestionamos el tema de fondo, pero es un exceso de trabajo", ha lamentado, ya que son "facturas muy fragmentadas" que se corresponden a "cantidades muy pequeñas".

El rector de la UV ha indicado que estos gastos "son un tema perfectamente calculado". "No hay ninguna documentación o caja fija sin su factura. Es imposible que haya gastos sin justificar, no puede ocurrir", ha asegurado.

Asimismo, Vicent Climent se ha mostrado "sorprendido" de que el PP pida "dar cuenta clara" de esta documentación, ya que "los que lo reclaman, en aquel momento tenían la responsabilidad" sobre esta información, aludiendo a que las facturas solicitadas corresponden a años en los que el PP estaba al frente del Consell.

"PÉRDIDA DE FINANCIACIÓN"

Por otro lado, los rectores han puesto el foco en la "pérdida de financiación" sufrida por parte de las universidades durante los últimos diez años. "En el año 2009, el presupuesto de las cinco universidades fue de 1.365 millones de euros. En estos diez años, se invierte en la universidad menos de 200 millones de euros, esto supone casi un 20% menos", ha apuntado el responsable de la Universidad de Alicante.

En este sentido, ha recalcado que su "horizonte de reivindicación" sería alcanzar los niveles de 2010. "En el trámite en el que están los presupuestos está todo dicho, hemos reivindicado la necesidad de revertir la situación, una situación que venía acuciada desde hace años", ha añadido.

"SATISFECHOS NO PODEMOS ESTAR"

A su juicio, con el actual Consell, "se nota un cambio este año", pero "no ha habido un aumento de la transferencia ordinaria", como ellos esperaban. "Satisfechos no podemos estar, pero en este momento está todo ya un poco perdido", ha lamentado.

"Nos daríamos por satisfechos si volviéramos a los niveles de financiación de 2010, que estamos a 100 millones, pero hay que ser realistas". Palomar ha reconocido, en este sentido, que la Comunitat está "a la cola en la financiación autonómica" y que "es ahí donde hay un problema grave".

"No digo que pidiéramos 100 millones, pero nuestro horizonte es el de 2010. Entendemos que no se puede llegar a ese horizonte en este momento, porque la financiación de la Comunitat no es la que debería, pero sí que necesitamos gestos que indiquen que se va e la dirección correcta", ha recalcado, antes de puntualizar que se darían "por satisfechos si recuperaran al menos el 30 por ciento". "Eso es algo deseable que se puede llevar a cabo".

"UNA DOBLE CARENCIA"

Morcillo ha destacado la "doble reivindicación" de los rectores: "una deuda histórica de un año entero", unos 800 millones de euros correspondiente a una subvención ordinaria de la Generalitat que "se quedó progresivamente sin pagar", y por otro lado, "la bajada desde 2011 hasta ahora, de 800 millones de euros a 665 en un nivel muy bajo, y ahora que no llega a 680". "Es una doble carencia, no hemos recuperado ni la deuda histórica ni la reciente del 2011", ha subrayado

Por su parte, el rector de la UJI ha señalado que la Generalitat "ha atendido más a las personas" con sus presupuestos para 2018, y se ha referido en este sentido a la bajada de las tasas universitarias y que se han atendido las "reivindicaciones del profesorado y PAS, que habían perdido poder adquisitivo y derechos".

"Sí se ha atendido a las reivindicaciones de los rectores, pero la reivindicación central de financiación no". En su opinión, "se han abierto vías pero no con el abasto que se reclamaba". "No se han puesto todos los recursos que se reclamaban", ha criticado, antes de incidir en que "algunas políticas son acertadas pero las cuantías no son suficientes".

EL FUTURO DE LAS UNIVERSIDADES

Respecto al futuro de las universidades y su mapa de titulaciones, el portavoz de los rectores ha señalado que, "ahora mismo, la ciencia de los datos, la ciberseguridad y las titulaciones muy transversales, la hibridación de titulaciones, tienen un componente sumamente importante", pero que "ante la incertidumbre sobre las futuras profesiones, se está recurriendo mucho a las certezas, y estas son el saber universal, las certezas de la química, las matemáticas, la física, el derecho y las humanidades, que son un buen apoyo".

Por su parte, el rector de la Miguel Hernández ha destacado que "en el tema del mapa de titulaciones, uno siempre está pensando en una foto fija, y eso hay que quitarlo de la cabeza". "Un mapa de titulaciones es algo en lo que armonizan, por un lado, los deseos de las universidades, y por otro, las demandas de la sociedad. Es una cosa muy dinámica que seguramente cada año habría que estudiar", ha concluido