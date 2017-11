Bruno Mars actuará en Barcelona y Madrid el 20 y 22 de junio

28/11/2017 - 9:16

El cantante estadounidense Bruno Mars aterrizará en Barcelona y Madrid los días 20 y 22 de junio de 2018, respectivamente, como parte de su gira internacional, ha anunciado en un comunicado este martes la promotora Doctor Music.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El intérprete de 'Uptown Funk!', 'Just The Way You Are' y 'Grenade', entre otros éxitos, pasará el miércoles 20 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el viernes 22 por el Wanda Metropolitana de la capital española.

Además, el artista hawaiano ofrecerá conciertos en Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda como parte de esta gira europea durante el verano de 2018.

Las entradas para Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas de este jueves 30 de noviembre a través de las páginas web de Doctor Music, Live Nation y Ticketmaster por un precio de entre 45 y 130 euros.

En el caso de Madrid, las entradas estarán disponibles a partir del jueves 14 de diciembre a la misma hora y en las mismas plataformas.

Actualmente, Bruno Mars se encuentra inmerso en la gira '24K Magic World Tour' en Sudamérica, para la que ha agotado todas las entradasagotadas.