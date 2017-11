Discapacidad. famma comparecerá en el pleno de alcorcón para pedir la reprobación de un concejal de cs

28/11/2017 - 9:31

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) comparecerá en el Pleno Municipal de Alcorcón para solicitar la reprobación institucional del concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos Alfonso Reina y del Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), por "vejar a un trabajador con discapacidad".

La federación considera que en política "no todo vale", por lo que exige al Grupo Municipal de Ciudadanos que esté a la altura de las circunstancias y tome medidas al respecto.Javier Font, presidente de Famma, destacó que, "si ante actuaciones tan deleznables como el maltrato a un trabajador con discapacidad vemos que quienes han sido elegidos para representar a sus ciudadanos con cargos municipales incitan a tapar actuaciones como las descritas en la sentencia de la persona agredida, ¿de quién nos podemos fiar? ¿Ésta es la nueva política que representa a los más vulnerables?".Además, Font pondrá en tela de juicio en el Pleno la actuación del Consejo de Administración de Esmasa como empresa pública, una vez falló el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón a favor del trabajador con un 44% de discapacidad física, M.A.B, que denunció insultos y amenazas de su superior. Tras el fallo del juzgado, el Consejo dejó de lado las medidas cautelares y ambos trabajadores vuelven a coincidir, agregó Famma.Famma considera "inaceptable que este tipo de situaciones se den en una empresa de carácter público como es Esmasa, ante la pasividad de sus responsables y con el agravante de que la víctima de las vejaciones es, además, afectado por una discapacidad física". Para Font, "la contestación de la empresa no puede ser que el juzgado no haya aplicado medidas cautelares de protección para no hacer nada, ante la solicitud de ayuda por parte del trabajador agredido. La empresa debe prevenir situaciones futuras y un agravamiento de las actuales por posibles represalias".Por eso, la federación exige también la reprobación del Consejo de Administración de Esmasa, del cual Alfonso Reina es vocal. Su presidente, Ignacio González, debe responder a juicio de Famma convocando reunión del Consejo para adoptar una determinación ante lo sucedido. "La justicia ya ha hablado", agregó. "Ahora le toca a los responsables públicos y a la administración de la empresa Esmasa".

(SERVIMEDIA)

28-NOV-17

MAN/caa