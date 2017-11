Cataluña. rivera ve posible convencer a los 'comunes' para que dejen gobernar a arrimadas

28/11/2017 - 9:46

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera posible convencer a los 'comunes', referente de Podemos en Cataluña, para que se abstengan y permitan un gobierno constitucionalista presidido por Inés Arrimadas que ponga fin al proceso independentista.

En una entrevista en la Cope recogida por Servimedia, Rivera criticó a los independentistas que tratan de "dinamitar" la convivencia entre catalanes trazando "líneas divisorias" entre unos y otros, y aseguró que "la mejor venganza" será en forma de votos, ganándoles en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Si los independentistas vuelven a ganar, precisó, "han cambiado cosas" respecto al pasado reciente: "Hemos demostrado que se puede aplicar la Constitución y no pasa nada" y quienes han cometido delitos "saben las consecuencias".

Subrayó, sin embargo, que por primera en décadas hay una posibilidad de que los no nacionalista ganen unas elecciones en Cataluña y "la historia no perdonaría" que en esas condiciones las formaciones constitucionalistas no sumaran fuerzas.

Aunque no ve posible una coalición de gobierno con la formación liderada por Ada Colau en Cataluña, Rivera cree que sí sería posible convencer a sus diputados para que su abstención permitiera un gobierno de Inés Arrimadas. "Van a tener mucha presión", auguró, si Ciudadanos obtiene un buen resultado y sus propios votantes les dejan claro que no quieren más proceso independentista.

Para ello, apostó por dirigirse a los votantes de Podemos, que en su mayoría no son separatistas, para "seducirles" e intentar sumarles a la causa constitucionalista. Expresó además su confianza en que sus dirigentes, que "son buenos demoscópicos", sepan leer la realidad de Cataluña y del resto de España para no apoyar al independentismo.

