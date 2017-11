Domingo Coronado se despide tras 14 años como alcalde de Las Torres de Cotillas

28/11/2017 - 10:00

Presentó su dimisión este lunes en el pleno municipal, que el próximo lunes 4 de diciembre elegirá a la persona que le reemplace

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Domingo Coronado, presentó este lunes su dimisión al pleno municipal tras permanecer los últimos 14 años en el cargo.

"Tengo 64 años y la sensación del deber cumplido. Durante mi mandato puedo decir que Las Torres de Cotillas ha prosperado, ha mejorado como pueblo y ofrece una mayor calidad de vida a sus vecinos", señaló Coronado, que seguirá ocupando su acta de concejal hasta el próximo pleno, en el que la abandonará.

Recordó que "hace apenas dos meses dimos por cancelada la deuda municipal y 2018 será un gran año para nuestro municipio, con grandes proyectos en la línea de salida".

El primer teniente de alcalde, Ángel González, será quien le sustituya en funciones, hasta la celebración del próximo pleno extraordinario, que tendrá lugar el próximo lunes 4 de diciembre y en el que se elegirá a la persona que le reemplace.

CUATRO ELECCIONES GANADAS

Coronado, perteneciente al Grupo Popular y que seguirá ocupando su cargo de diputado regional hasta final de legislatura, ha ganado en el municipio torreño de manera ininterrumpida las elecciones municipales de 2003, 2007, 2011 y 2015.

"Entregaré la vara de mando con una sonrisa. La que me proporciona todo el cariño recibido durante estos años y muy especialmente en los últimos días. Espero no haber defraudado a nadie, no haber fallado a nadie. El cariño recibido por muchos al menos me hace pensar que lo he conseguido. Poco más tengo que decir. He tenido 14 años para decirlo todo", concluyó Coronado.