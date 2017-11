Catalá ve "irrelevantes" las opiniones de Puigdemont desde Bruselas mientras tiene "causas pendientes" en España

28/11/2017 - 11:09

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado "irrelevantes" las opiniones del expresidente del Gobierno de la Generalitat Carles Puigdemont desde Bruselas, mientras tiene "causas pendientes" en España, en relación al planteamiento formulado sobre la conveniencia de la continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en Sevilla en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Grupo Abades, DKV y Orange, Catalá ha dicho que no tiene "legitimidad, credibilidad ni autoridad profesional, ética o política" quien ha "huido de manera desvergonzante" de la Justicia y "ha abandonado a sus compañeros de manera poco edificante".

"No es relevante lo que diga Puigdemont y menos si lo dice desde un bistro en Bruselas, paseando mientras tiene causas pendientes que atender en España", ha afirmado el ministro, quien ha destacado "cómo han cambiado las cosas porque cuando era presidente no le importaba nada, iba en el coche oficial, cobraba su sueldo, tenía oficina y presentaba recursos ante tribunales en los que ahora no confía".

Catalá, que ha advertido de que el expresidente catalán va a tener que asumir una responsabilidad jurídico-penal "muy importante", ha indicado que Puigdemont ha puesto por delante su "conveniencia personal". Por ello, "lo que ahora una persona de estas características nos pretenda decir a los españoles sobre lo que nos conviene o no, no tiene ninguna legitimidad y es irrelevante absolutamente".

Sobre el posible efecto que podría tener su vuelta a España antes de las elecciones del 21D y su posible detención, el ministro ha dicho que no cree que a ningún demócrata le pueda preocupar que la Justicia funcione con garantías y que Puigdemont tendrá a su vuelta que asumir sus responsabilidades y comparecer ante el Tribunal Supremo.

"Si se toman medidas de prisión será lo que toca porque lo decide un juez profesional y no creo que eso pueda preocupar a nadie", ha sostenido Catalá, quien ha denunciado la "utilización torticera" de los aspectos judiciales para hacer política y fomentar "el victimismo" por parte del independentismo, al tiempo que ha negado que en España haya presos políticos.