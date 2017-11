Cancelan el belén viviente de Sant Guim de la Plana por discrepancias con el Ayuntamiento

28/11/2017 - 11:57

Participaban en él 300 figurantes en unas 30 escenas

LLEIDA, 28 (EUROPA PRESS)

La asociación La Marinada, organizadora del pesebre viviente de Sant Guim de la Plana --el más antiguo de Lleida con 34 ediciones y 300 figurantes--, ha decidido no organizar este año el belén por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que no les cobre por usar el local social 50 euros diarios a partir del segundo día.

En un comunicado, la organización critica que año tras año el consistorio ha incrementado sus exigencias: "Hemos llegado a un punto donde la mayoría de los miembros de la organización no estamos en disposición de llevar adelante la actividad".

El presidente de la entidad, Jaume Oliva, ha asegurado que el Ayuntamiento no cobra nada por usar el local social el primer día pero que, a partir del segundo, quiere percibir 50 euros diarios, lo que supone un gran gasto para la asociación, ya que para montar y desmontar las escenas y organizar las representaciones necesita el espacio durante un mes y medio.

"Que este año no se hagan representaciones del pesebre viviente, no quiere decir que, desde La Marinada, no sigamos haciendo actividades para dinamizar el pueblo y que permitan seguir compartiendo unos buenos ratos en comunidad, pero no serán del alcance del pesebre", aseguran los organizadores.

"Dejamos la puerta abierta a que el próximo año se puedan reanudar las representaciones, si el Ayuntamiento reconsidera y limita las condiciones a los acuerdos pactados en diciembre de 2011", agregan.

El año pasado los organizadores del belén viviente de Sudanell (Lleida) lo cancelaron por falta de relevo generacional y, hace unas semanas, los de Linyola (Lleida) anunciaron su suspensión en señal de protesta por el encarcelamiento de miembros del Govern cesado y de los líderes del movimiento independentista.