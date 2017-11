De RTVV a À Punt: La radiotelevisión valenciana 'ensaya' para su regreso cuando se cumplen cuatro años del cierre

28/11/2017 - 12:17

La radio arrancará en diciembre y la tv espera hacerlo en el primer trimestre de 2018 en un proceso no exento de polémicas

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El 29 de noviembre de 2013 Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se iba a fundido a negro tras la decisión del Consell, en aquel momento gobernado por el 'popular' Alberto Fabra, de clausurar la cadena por motivos económicos. Cuatro años después de ese cierre, la nueva radiotelevisión pública de la Comunitat trabaja en su renacimiento con un proyecto capitaneado por su directora, Empar Marco.

Este proceso, sin embargo, no está escapando a las críticas, ya que, por una parte, diversos sectores lamentan el excesivo retraso de la puesta en marcha de estos medios de comunicación, mientras que otros han expresado sus dudas sobre la equidad en los procedimientos de acceso para formar parte de la plantilla llegando, incluso, a la vía judicial.

El pasado mes de septiembre, el nuevo espacio público de comunicación valenciano presentaba su renovada imagen ante los valencianos. A partir del nombre elegido, À Punt, se identifica con una 'a' minúscula que porta una tilde abierta dentro de un punto negro en una apuesta por "la sencillez, la humildad, el rigor y la transparencia" y el objetivo de "reunir a miles de valencianos al mismo tiempo para compartir intereses comunes en la lengua propia", según explicaban entonces los responsables de la marca.

Ya con nombre y cara propia, la radiotelevisión valenciana ha dado a lo largo de este año, y desde que Empar Marco fuera elegida directora general en febrero mediante un proceso de selección abierto, sucesivos pasos para su reapertura: licitación de contenidos y servicios para las instalaciones, elección de un equipo directivo que constituye el 'núcleo duro' de la directora, creación de bolsas de trabajo y emisiones en pruebas en la radio.

Como resultado, se ha anunciado que la radio arrancará en diciembre, sin informativos aún, pero con un magacín cultural que contará con la periodista Jèssica Crespo, que, de esta manera, se convertirá en la primera voz de À Punt. Para la tele habrá que esperar algo más y se baraja, aunque sin cerrar fechas definitivas, el primer trimestre de 2018.

De forma paralela, el entramado judicial formado alrededor del cierre de RTVV ha ido poniendo punto y final a sus últimos flecos. Recientemente, el Tribunal Supremo dictaminaba que el despido colectivo llevado a cabo en 2014 en Radio Televisión Valenciana (RTVV) fue "ajustado a derecho".

El alto tribunal acordaba por unanimidad desestimar los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ya había rechazado la demanda de CGT sobre el ERE y consideraba que la extinción de RTVV y su deficiente situación económica "aleja la sombra del fraude" y es "causa válida" para ese despido colectivo.

RECURSOS

No obstante, la nueva radiotelevisión también tiene su propia deriva judicial. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de València ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Pere Valenciano --uno de los candidatos que concurrió al proceso de selección para la dirección general de la nueva radiotelevisión pública valenciana-- contra el acuerdo del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) por el que se desestimó su recurso de reposición contra el acuerdo de este mismo órgano por el que se propuso a Empar Marco para ocupar el puesto. El juez ha fijado la vista para el próximo 8 de mayo de 2018.

Otro frente es el recurso de reposición --ya rechazado por la CVMC-- presentado por la Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Alicante contra las bolsas de trabajo temporal de la nueva radiotelevisión autonómica valenciana por considerar que el baremo establecido "vulnera el principio de igualdad y cierra la puerta en la práctica al conjunto de periodistas que no han sido antiguos trabajadores de RTVV".

En una reciente asamblea del colectivo mayoritario de periodistas de la Comunitat Valenciana, se acordó pedir la suspensión cautelar de la bolsa de trabajo temporal de la nueva radiotelevisión, petición que se haría efectiva en el momento de interponer el recurso contencioso administrativo contra la convocatoria de dicha bolsa. Este hecho provocó que el antiguo comité de empresa de RTVV devolviera el Premi Llibertat d'Expressió que le concedió la Unió al considerarlo como "una burla" en el actual contexto.

También hay divergencia de opiniones en las filas políticas. Bastante crítico con la marcha de la reapertura se ha mostrado Podemos, el socio del gobierno del Botànic, que integran PSPV y Compromís. El diputado de la formación morada Antonio Montiel aseguraba hace unas pocas semanas en Las Corts que ha habido "una estrategia propia" por parte de los partidos que "basaron su campaña electoral, entre otras cosas, en fechas de reapertura y contrataciones que no podían cumplir, lo que ha llevado a que buena parte de los esfuerzos de Presidencia haya estado en alejar el problema social" con los extrabajadores.

Asimismo, reprochaba la "pasividad" y "hoja de ruta propia" del Consell a la hora de activar lo que ha calificado de "operación de Estado", debido a la importancia de la nueva RTVV en un "sector económico puntero" y a la "autoestima" del pueblo valenciano. "Ha habido cosas en las que no se han dado pasos; es impresentable que no se haya liquidado al menos el ente; no ha habido lealtad en la colaboración ni con Les Corts, ni con los liquidadores" y "vamos a asistir el 29 de noviembre a otra aniversario del fundido a negro", lamentaba.

Desde la oposición han llegado otros reproches: Ciudadanos ha afeado a la nueva corporación su "falta de rigor, transparencia y austeridad", mientras que el PP ha reprobado, entre otras cuestiones, que no se haya elaborado todavía el contrato programa, como marca la norma, para, en su opinión, "poder hacer y deshacer lo que quiera" sin ese control.

ACTIVIDADES EN RECUERDO

Este miércoles, 29 de noviembre, se recordará el cuarto aniversario del cierre con varias iniciativas. A las 12.00 horas el comité de empresa de la antigua RTVV ha convocado una concentración en la plaza de Manises, ante el Palau de la Generalitat.

Por otro lado, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y las universidades públicas valencianas realizarán a las 19.00 horas un acto en La Nau en el que reclamarán "el inicio urgente de la nueva radio y televisión valencianas", así como la recuperación de las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio en territorio valenciano.