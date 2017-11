Steve Winwood y Mavis Staples actuarán en junio en el BBK Music Legends Festival

28/11/2017 - 12:18

Steve Winwood y Mavis Staples son los primeros "grandes nombres" del panorama musical internacional que han confirmado su presencia en la tercera edición del BBK Music Legends Festival, que se celebrará el próximo año, entre los días 29 y 30 de junio, en el Centro Ola BBK de Sondika.

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

Organizado por BBK con la colaboración de Dekker Events, el certamen contará, durante las dos jornadas, con "los ritmos más auténticos y enérgicos de grandes leyendas del rock, blues, soul", según han explicado sus responsables. Como en ediciones anteriores, además, "volverán a conectarse a través de la música valores como la inclusión social y la diversidad".

El británico Steve Winwood acercará a Sondika "el rock y R&B más puro gestado en Birmingham". El cantante y compositor inició su carrera artística en la banda The Spencer Davis Group, en el año 1967 cofundó Traffic junto a Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason y en 1969 formó Blind Faith, con Eric Clapton, Ginger Baker y Rick Grech.

En 1977 comenzó su carrera en solitario, un cambio que impulsó la creación de los álbumes "más importantes" del artista, entre los que destacan 'Arc Of A Diver', el tres veces ganador del Grammy 'Back In The High Life' y 'Roll With It', han recordado desde el festival vizcaíno.

Steve Winwood, nombrado por la revista Rolling Stone como uno de los "mejores cantantes de todos los tiempos", ha vendido más de 50 millones de discos en el transcurso de su carrera de cinco décadas.

Por su parte, Mavis Staples, cantante, actriz y activista estadounidense, está considerada actualmente como "uno de los grandes nombres y leyenda viva de la música norteamericana del siglo XX", han destacado desde el BBK Music Lengends Festival.

Staples comenzó en el año 1959 su carrera musical con el grupo The Staple Singers y a mediados de los 60, inspirados por Martin Luther King, la banda se convirtió en "una de las voces espirituales y musicales del movimiento por los derechos civiles". En 1969, Mavis realizó su debut en solitario, con la publicación de su primer álbum, y el pasado 17 de noviembre publicó su último disco, 'If All I Was Was Black'.

A los artistas anunciados, el festival vizcaíno prevé incorporar "en breves fechas nuevas leyendas de la escena musical internacional" para su edición de junio.

OTROS ESPACIOS

Además de los conciertos, durante el BBK Music Legends Festival, el Centro Ola de Sondika ofrecerá diferentes espacios creativos y gastronómicos destinados a todos los públicos.

Como en anteriores ediciones, otro de los objetivos del evento será promover la sostenibilidad y el medio ambiente, a través de mensajes vinculados a la ecología, el reciclaje y el fomento del uso del transporte público.

Desde BBK han explicado que el festival se enmarca en su apuesta por la cohesión y la integración social y, de este modo, "a través de la música, el arte y la cultura, el evento busca conectar con diferentes públicos, estimular la reflexión e interpelar a la ciudadanía".

El origen del festival se encuentra en los conciertos del Ciclo Music Legends que organiza la Sala BBK desde el año 2011, y por el que han pasado artistas como John Cale, Eric Burdon, Johnny Winter, Manfred Mann, Leon Russel, Jackson Browne, Bill Wyman, Marianne Faithfull, Rickie Lee Jones, Booker T. Jones, John Mayall o Allen Toussaint.