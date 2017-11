Diputados de Podemos lucen camisetas con frases de Revilla contra tránsfugas y le piden que "actúe en consecuencia"

28/11/2017 - 12:31

Enlaces relacionados Diputados de Podemos lucen camisetas con frases de Revilla contra transfuguismo en Pleno de enmiendas a totalidad (28/11)

Le piden que no recurra ahora a ello para sacar adelante unas cuentas que "siguen perjudicando" a los intereses de Cantabria y a la ciudadanía

Le piden que no recurra ahora a ello para sacar adelante unas cuentas que "siguen perjudicando" a los intereses de Cantabria y a la ciudadanía

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Los tres diputados de Podemos en el Parlamento regional acuden al Pleno de debate de enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de 2018 y al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con camisetas con frases pronunciadas en el pasado por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, contra los tránsfugas y le demandan que "actúe en consecuencia" y no se sirva ahora de ellos para sacar adelante una cuentas que, a su juicio, "siguen perjudicando" los intereses de Cantabria y de la ciudadanía.

"Está a tiempo de no hacer un daño irreversible a la imagen de nuestras instituciones y a nuestra calidad democrática", le ha pedido la portavoz del grupo Podemos, Verónica Ordóñez, que, en su caso, ha salido a defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo contra los PGC con una camiseta que se podía leer "Los tránsfugas son una lacra, son nocivos, a la altura de los narcotraficantes", frase pronunciada por Revilla, según indica, en septiembre de 2009.

También de esa época es la frase de Revilla que ha exhibido el diputado Alberto Bolado en su camiseta: "Son una lacra para la democracia y credibilidad política de los ciudadanos. Yo soy en eso un radical".

Anterior, de noviembre de 1990, es la que ha exhibido Blanco: "Se ha corrompido la política, se ha alterado el voto popular y la democracia con el transfuguismo subvencionado".

Estas frases han sido recogidas por los podemitas de la "hemeroteca" de los medios de comunicación.

También en su intervención, Ordóñez ha recordado una frase del vicesecretario general del PRC y consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, que, en 1989, recordaba que el "transfuguismo político" era la "tercera actitud" peor valorada por los ciudadanos, por detrás del "terrorismo y el tráfico de drogas".

CARRANCIO, EL "BUFÓN" DE LA "COMEDIA"

También desde Podemos se ha criticado al diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, al que el partido morado considera un "tránsfuga" y al que este martes Ordóñez ha vuelto a pedir que deje su acta de diputado y "no use" el dinero de los cántabros "para representarse a sí mismo".

Para Ordóñez, Carrancio es el "bufón" de la "comedia" que, a su juicio, se está llevando a cabo en esta negociación presupuestario y quien "consiente y facilita el esperpento".

Al margen de las referencias al tránsfuguismo, desde Podemos se han criticado los PGC presentados por el Gobierno PRC-PSOE que, a su juicio, "se alejan de los principios rectores de la política social y económica" que, según ha dicho Ordóñez, "consagra" la Constitución; e insisten en un "modelo que hasta ahora no ha dado resultado".

Por ello, considera que estos Presupuestos "no van a suponer un avance sustancial para alcanzar progreso social y económico en Cantabria y no va a permitir una mejor y más equitativa distribución de la renta autonómica y personas, quebrantando además el principio de estabilidad económica".

También ha denunciado que se "recortan" las partidas para el Plan de Recuperación Industrial del Besaya o que tampoco se recoge el compromiso en materia de Renta Social Básica recogido en el pacto de investidura suscrito en 2015 entre Podemos y PRC para facilitar la investidura de Revilla como presidente del Gobierno.

"Este grupo político no puede transigir con un acuerdo por debajo de lo ya comprometido", ha afirmado Ordóñez, que ha tildado de "instransigentes" a socialistas y regionalistas durante la negociación presupuestaria.

Concretamente, los podemitas demandaban en la negociación de Presupuestos la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora y Dignificación de la Renta Social Básica con mejoras desde el Presupuesto de 2018 a través de modificación legislativa en la ley de acompañamiento que conlleve un incremento en las cuantías a percibir. Además, considera que a subida en materia de Renta Social Básica que se prevé en los PGC no es suficiente.

Por otra parte, desde Podemos han denunciado que las cuentas presentadas siguen "ahondando y agravado la deuda de la comunidad autónoma".

Al igual que otros grupos que han presentado enmienda a la totalidad (PP y Ciudadanos), Podemos también ha puesto en duda las cifras que el Gobierno PRC-PSOE ha 'pintado' en el Presupuesto.