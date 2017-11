Feijóo rexeita "expor" unha "cota" para Galicia como o vasco e volve pedir información do concerto de Euskadi

28/11/2017 - 12:36

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou reclamar "unha cota" para Galicia como o concerto que ten o País Vasco co Estado, pero volveu a reclamar que no deseño do financiamento autonómico téñanse en conta os custos por habitante que supón a prestación de servizos para as comunidades, singularmente a sanidade, fronte a un criterio estritamente de masa poboacional.

"Non son partidario de pedir unha cota para Galicia e nunca o pedín", manifestou, nunha entrevista en RNE, recollida por Europa Press, na que indicou que a súa proposta é que o financiamento sexa "o resultado" de calcular as "necesidades" que cada comunidade ten en servizos sociais, sanidade e educación. "Non ten connotación identitaria nin ideolóxica", sinalou.

Feijóo incidiu en que unha cota "depende de como se ache" e que unha "cota galega con carácter xeral, se se fai dunha forma convencional, sería moi discutible". En todo caso, concluíu que non é ese a súa formulación para Galicia.

Sobre o acordo co País Vasco, que foi convalidado no Congreso cos votos favorables de PP, PSOE, Podemos e outros partidos, Feijóo volveu a pedir información, aínda que non o cuestionou e lembrou que é consecuencia dun "precepto constitucional".

"Non coñecemos o contendido e alcance desa negociación, nin como se fixeron as contas; probablemente non haxa nada que ocultar na cota e parece razoable que se explique un pouco iso", sinalou. Neste sentido, considerou que "a ninguén lle debe molestar" que se pregunte polos datos de como se acha a cota que paga Euskadi após recadar os seus propios impostos e antes de facer as transferencias ao Estado.

FINANCIE O CUSTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS

Sobre o deseño do financiamento autonómico, o mandatario autonómico abundou na idea de que non custa o mesmo prestar un servizo a unha poboación de 500.000 habitantes que vivan nun barrio de Madrid que aos habitantes da provincia de Ourense, xa que unha das "características" da poboación galega é a "dispersión", así como o envellecemento.

Precisamente, respecto diso desta última cuestión, puxo o exemplo das curmás que cobran as mutuas por un seguro de saúde, de maneira que ilustrou con que non paga o mesmo un adulto de 40 anos sen ningunha enfermidade crónica que unha persona de 85 anos, xa que o seu "risco" de saúde é moito máis alto.

Desta forma, pediu aplicar esta mesma lóxica ao financiamento das autonomías, tendo en conta que o gasto en sanidade é o "máis alto" que teñen entre as competencias transferidas, e que o sistema "financie o custo dos servizos públicos" real.

O mandatario galego volveu a insistir que o actual sistema de financiamento autonómico foi "pactado" de forma "bilateral" entre a Generalitat de Cataluña (tripartito) e o Goberno central naquel momento, dirixido por José Luis Rodríguez Zapatero, e "despois chamouse" ao resto de comunidades. "Ese é o sistema que está en vigor que, non contenta a todos e que, sorprendentemente, Cataluña é a que máis se queixa", apuntou.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Preguntado pola información que publica 'ABC' sobre que o presidente Mariano Rajoy quere unha Conferencia de Presidentes o primeiro trimestre de 2018 na que participe Cataluña, e se considera que debe abordarse o sistema de financiamento nese foro, Feijóo contestou que esa reunión lle parece "un instrumento moi útil". "É bo que alí falemos todos", agregou.

De feito, Feijóo sinalou que o debate actual do financiamento autonómico bebe da anterior reunión, na que as comunidades quedaron en nomear un experto relator (no caso galego é Santiago Lago) para elaborar unha proposta de financiamento e que, segundo dixo, no caso de Galicia "está practicamente pechado".

"A min a conferencia de presidentes paréceme un instrumento moi útil, porque é bo que alí falemos todos", indicou, á vez que sinalou que tamén lle parece "correcto" abordalo no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF).

Sobre a validación do financiamento autonómico, Feijóo manifestou que "non debe haber" novo sistema de financiamento autonómico sen que Cataluña e os socialistas incorpórense ao acordo. "Sen o Partido Socialista non debe haber un sistema de financiamento novo e facer un sistema sen Cataluña, fáltanos o 20 por cento da economía española", manifestou.

INCENDIOS INVESTIGACIÓNS

Noutra orde de cousas, Feijóo foi preguntado pola evolución das investigacións dos incendios forestais, despois da vaga de incendios de mediados de outubro, e apelou a que hai dúas persoas no cárcere.

O mandatario autonómico manifestou que hai investigacións en marcha e pediu "colaboración" á cidadanía. Ademais, lembrou que son os corpos de seguridade os que teñen información a ese respecto, e remitiuse ás súas "declaracións" sobre a "intencionalidade" dos lumes.