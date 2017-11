Cataluña. en comú podem advierte a psoe y psc de haber hecho un "mal negocio" con rajoy y de "comerse" el 155

28/11/2017 - 12:22

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, advirtió este martes a PSOE y PSC de haber hecho un "mal negocio" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien anoche dijo en una entrevista en Telecinco que se comprometió a "hablar" con el socialista Pedro Sánchez sobre la Carta Magna, pero no a reformarla.

En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, Vendrell acusó a PSOE y PSC de haber mentido a la ciudadanía catalana tras apoyar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Rajoy dijo que el compromiso con Sánchez no era para la reforma de la Constitución, que el PP no tiene ningún interés en impulsarla, sino que el compromiso es hablar, no sabemos de qué", subrayó el parlamentario de En Comú Podem.

Advirtió a los socialistas de que han hecho "un mal negocio" y, como consecuencia de ello, ahora han de "comerse" el 155 "a cambio de nada", en referencia a la comisión sobre la modernización del modelo territorial, impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y en la que el PP se comprometió a participar tras el apoyo de los socialistas al 155.

"Parece que el PSOE y el PSC nos están tomando el pelo a la ciudadanía de Cataluña", afirmó Vendrell, para a renglón seguido añadir que "estamos en un pozo donde nos han metido los del 155".

"De ese pozo solo podemos salir impulsando el cambio político en Cataluña", manifestó, porque "el problema de fondo es que el PP no tiene nada que proponer a la sociedad catalana" y "Rajoy no tiene nada que decir a los catalanes".

28-NOV-17

