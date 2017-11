Cs quiere que la subcomisión del pacto educativo aborde el "adoctrinamiento"

28/11/2017 - 12:45

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, aseguró este martes que su partido desea llevar el tema del "adoctrinamiento" en los colegios a la subcomisión que trabaja en un pacto nacional por la Educación.

Lo dijo claro después de que la portavoz en esa materia, Marta Martín, sugiriera que el asunto no formará parte del orden del día de esa subcomisión porque la Alta Inspección Educativa es algo "previo" a ese pacto y a la propia subcomisión.

Girauta aseguró que Ciudadanos está en ese pacto "muy fundamentalmente", aunque no solo, para defender que en las aulas "no se adoctrine", no haya símbolos ideológicos, no se "intoxique" a los alumnos y no se distorsione la historia.

Defendió que las aulas de los colegios deben ser "lugares sagrados" en los que se educa a los niños pero "no se les sectariza", y Ciudadanos defenderá esa posición en los trabajos de la subcomisión.

