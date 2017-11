Jaume Far no obtiene la mayoría suficiente para ser elegido director de la Oficina Anticorrupción en la primera votación

28/11/2017 - 13:06

El candidato propuesto por MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, PSIB, Podemos y GxF para dirigir la Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción de Baleares, Jaume Far, no ha obtenido la mayoría suficiente para ser elegido en el cargo en la primera votación.

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

Se han emitido 57 votos de los que dos han sido nulos. El resultado ha sido de 31 votos a favor y 24 votos en blanco, por lo que Far no ha obtenido la mayoría cualificada de tres quintas partes de la Cámara necesaria para que la iniciativa prospere en primera votación.

Por ello, en un plazo no inferior a cinco días se repetirá la votación con mayoría absoluta. Los grupos del 'Pacte' ya habían previsto que Far no superaría la primera votación, como avanzó el portavoz de MÉS, David Abril, tras la Junta de Portavoces de la semana pasada.