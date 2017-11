Artigas confía en tener en pocos días la solución a la ampliación del Bizi tras la paralización por el TACPA

28/11/2017 - 13:08

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha confiado en tener en "pocos días" la solución a la paralización de la ampliación del servicio público de alquiler de bicicleta, Bizi, a la empresa Clear Channel por importe de 10,4 millones de euros, dictaminado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

Además, el dictamen recoge que no se puede seguir con la ampliación y tampoco con el horario nocturno, ni con el cambio de teléfono del 902 por un 976 y tampoco las cinco nuevas estaciones abiertas pueden entrar en uso.

"Estamos estudiando el informe de Tribunal de Contratos con los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento y esperamos, en pocos días, tener la respuesta definitiva a la situación actual".

En declaraciones a los medios de comunicación, Artigas ha recordado que tras el dictamen del TACPA "ahora toca acatar el informe y ver las alternativas para dar una respuesta a la demanda de extensión del Bizi", después de que se haya paralizado por un recurso presentado por el portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón.

Sobre la indemnización que correspondería a la empresa al liquidar el contrato de ampliación del Bizi según recoge el dictamen ha dicho que "todavía se estudia la situación actual".

"Nos genera enfado, frustración y tristeza" porque un grupo que ha votado en pleno a favor de extender el Bizi a los barrios "ahora nos encontramos en una situación extraña de que hay estaciones instaladas que no se pueden utilizar y no sabemos si tenemos alternativa o no para extender el servicio a toda la ciudad", ha detallado.

Asimismo, ha precisado que con la empresa todavía no han mantenido una reunión, sino que ha habido un "cruce de información del informe del Tribunal" y ha señalado que no se mantendrá "hasta no tener claro los pasos a seguir como Ayuntamiento".