El PSOE critica la "mala gestión" de los recursos hídricos en La Rioja y pide analizarlos "con datos reales"

28/11/2017 - 13:16

La portavoz del Grupo del PSOE en el Parlamento de La Rioja Concha Andreu ha criticado este martes la "mala gestión" de los recurso hídricos en la comunidad y ha reclamado su análisis, caracterización y cuantificación "con datos reales, no con los de los años 40 como se hace ahora".

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Andreu ha señalado que "la escasez de precipitaciones no es algo excepcional, es una situación que se va a ir alargando cada vez más por el cambio en los ciclos climáticos, pero es una cuestión en la que los Gobiernos no pueden hacer nada".

"Pero en lo que sí pueden actuar y lo que pueden controlar los Gobiernos es el uso y abuso de los recursos hídricos que se tienen, en un bien tan escaso y preciado como el agua. El Gobierno de La Rioja no ha tenido ninguna vigilancia, control ni inspección de los recursos hídricos de la comunidad", ha lamentado la portavoz socialista.

Para Andreu, "existe una clara falta de planificación de los recursos hídricos, es decir, del agua que discurre por nuestra Comunidad". Se ha estado haciendo una "mala gestión del agua durante muchos años, en los que se ha abusado de la bonanza hídrica en La Rioja", ha indicado.

La portavoz del PSOE también ha criticado que "no existen inversiones hídricas nuevas en La Rioja, ya que las que se están llevando a cabo ahora comenzaron hace más de 10 años".

La líder del PSOE en la Cámara regional se ha mostrado favorable a articular medidas de carácter "excepcional" para ganaderos y agricultores riojanos que sufren las consecuencias de la sequía, y ha solicitado que éstas "deben ser siempre de acompañamiento a una buena planificación y gestión realmente previsora de estos riesgos".

En este sentido, Concha Andreu ha exigido al Gobierno riojano que "deje de hacer política con el agua y que empiece a hacer política del agua".

Los datos dicen que La Rioja es la Comunidad que "menos agua embalsada tiene de toda España, 24 puntos por debajo de la media nacional, una media de 13,2 % de su capacidad total", por lo que los efectos de esta escasez de agua tanto de precipitaciones como embalsada "son una realidad".

Así, ha explicado que "la producción hidroeléctrica de La Rioja está al nivel más bajo del último lustro, ha caído un 51%; la siembra de cereal se está viendo afectada, y a la espera de la lluvia que no llega no se está sembrando en su momento; las hortalizas no terminan de coger fortaleza y la merma es notable en cantidad y en peso; y se está notando la ausencia de pastos para los ganaderos de extensiva".

Ante esta situación, ha señalado que "los representantes de agricultores están solicitando que se prorroguen las medidas de las ayudas de todo tipo, bonificación de créditos, subvenciones, exención de pago de tasas, relajación en el cumplimiento de ciertas medidas agroambientales".

Para Andreu, este apoyo es una ayuda para sobrellevar esta situación puntual, "pero no soluciona el problema de raíz existente, que no es otro que la nula planificación y la deficiente gestión de lo que ya está en marcha".

"No se ponen en marcha mecanismos previstos, como la Comisión de Seguimiento de la Sequía, del Plan de Sequía del Ebro, como el PSOE lo ha solicitado en las cortes generales", ha criticado.

Para Andreu, la sequía "ha dejado en evidencia una gestión del agua muy deficiente, y un déficit estructural clarísimo en la política hídrica".

Por lo tanto y ante esta situación, ha exigido al Gobierno de La Rioja "un verdadero diagnóstico de la situación, tanto de los recursos hídricos reales, como de las necesidades, para conseguir una caracterización y cuantificación de las demandas de agua en la comunidad de La Rioja que incluya los sistemas de regadío y abastecimiento".

"Catalogar, enumerar, y trabajar la información de manera transparente de los embalses, conducciones, número de hectáreas reales de cultivo, tipo de cultivos, pozos ilegales y pozos legales, obras deficitarias con defectos de construcción subsanables, y valorar la subsanación, será el camino correcto para gestionar de manera realista nuestra Cuenca Hidrográfica", ha finalizado.