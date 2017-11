PP pide la "dimisión" o "cese" de Mato y Mayer y Podemos dice que lo que han hecho es "perseguir la corrupción"

28/11/2017 - 13:18

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha pedido la "dimisión" o "cese" de los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya rechazado el recurso que presentaron los concejales contra la querella del PP en el caso del Mutua Madrid Open y Podemos dice que lo que han hecho estos ediles es "perseguir la corrupción".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Audiencia confirmó que ambos ediles, querellados, tienen la condición de "investigados". A juicio del portavoz popular en la Asamblea, Enrique Ossorio, estos concejales "están investigados desde el principio" y eso "pone de manifiesto que la alcaldesa (Manuela Carmena) mintió a los Ciudadanos cuando dijo que no estaban investigados y dijo que estaban querelleados".

"Es muy grave que una jueza diga eso y se mienta a los ciudadanos", ha añadido. Por este motivo, Ossorio ha determinado que los ediles "tienen que dimitir o cesar", porque "ellos tienen un código ético que están incumpliendo de una manera manifiesta" y "si no lo hacen, ninguna de esas dos cosas, que no vuelvan a hablar jamás de regeneración democrática en este salón del pleno ni en una comisión ni en ningún sitio".

"Metieron la mano en la caja, por sectarismo político y para hacer política en contra de gobiernos anteriores y por eso están investigados", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea, Raquel Huerta, ha sostenido que sobre esta cuestión "no hay nada nuevo". "Los abogados de estos concejales presentaron alegaciones que han sido desestimadas y el proceso sigue adelante, y ellos siguen a la espera de que se archive o no. No hay grandes novedades", ha añadido.

Huerta ha sostenido que "desde el primer momento" Mato y Mayer "quieren colaborar con la Justicia" y "aclarar lo que se tenga que aclarar. "Hacemos flaco favor si comparamos haber perseguido la corrupción, que es lo que han hecho los concejales, con haber metido la mano en la caja. Quien quiera comparar esto algún motivo tiene", ha apuntado.

Así, la portavoz adjunta de la formación morada ha reconocido que "hay cosas que se podrían haber hecho mejor", pero que lo que han hecho es "perseguir la corrupción".