Susana Díaz ve "urgente" reformar la Constitución pero cree que ni el PP ni Podemos "tienen voluntad" para hacerlo

28/11/2017 - 13:17

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido este martes que es "urgente y necesario" reformar la Constitución española si bien ha criticado que esta reforma no se lleva a cabo porque el PP y Podemos "no tienen interés ni voluntad política" para hacerlo y además, como ha recalcado, ambos partidos "utilizan la reforma de la Constitución de manera frívola y queriendo trasladarlo al ámbito que no corresponde".

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la jefa del Ejecutivo andaluz en una comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta, donde ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que reformar la Carta Magna es "urgente y necesario" porque "hay que plantearse, 40 años después, nuestro modelo de convivencia y ese proyecto de país como espacio público compartido del que nos tenemos que sentir orgullosos".

No obstante, ha recordado que lleva meses advirtiendo de que "no veía claro que algunos partidos" quisieran reformar la Constitución y que "no veía probable que en esta legislatura se pudiera llevar a cabo", siempre "pensando que es necesario y urgente", pues "se veía que ni el PP ni Podemos, por distintos motivos, tenían interés en reformar la Constitución".

De esta manera, la presidenta andaluza ha señalado que reformar la Constitución necesita al menos un consenso similar al que hubo en el 78, pero ahora, como ha lamentado, "no se veía que unos y otros tuvieran interés en hacerlo, como ahora aparece con claridad". "Es necesario y urgente, pero es evidente que ni el PP ni Podemos están por la labor", ha sostenido.

"Qué casualidad que el PP y Podemos siempre se ponen de acuerdo. Diciendo que están en las antípodas, en los temas importantes del país siempre acaban en el mismo sitio", ha abundado Susana Díaz para insistir en que ninguno de los dos partidos "tiene voluntad" para llevar a buen puerto esta reforma. "Si Rajoy quisiera, se le estaría viendo otra actitud", ha zanjado.