La secretaria municipal de Villamediana niega "competencias" al Parlamento para preguntarle por el PG

28/11/2017 - 13:20

"Yo no me encargo del control de la legalidad pura y dura (...) y no vivo en Villamediana", ha afirmado

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

"Son competencias exclusivas del Ayuntamiento y tengo obligación de confidencialidad", ha afirmado hoy en el Parlamento la secretaria municipal de Villamediana, Myriam Torbado, al ser preguntada por el trámite del Plan General. "Los ayuntamientos tienen unas competencias y ustedes otras", ha clamado a los diputados.

Torbado ha sido llamada por la Comisión de Investigación con la que el Parlamento de La Rioja quiere aclarar cómo transcurrió la aprobación del Plan General de Villamediana ante las sospechas de ilegalidades entre las que se encuentra el expresidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, al haber sido la persona encargada del trámite del plan.

Antes de enfrentarse a las preguntas de los diputados, la secretaria municipal ha empezando relatando cómo, el pasado 14 de noviembre, presentó un escrito entendiendo que el Parlamento "no tiene un poder fiscalizador ilimitado" y que pedir su comparecencia se encontraba "fuera" del "ámbito competencial" de la Cámara.

A esto ha sumado que, dado que hay una causa judicial abierta, su información podría tener "carácter de reservada" y tenía dudas de poder incurrir en un delito contestando.

Por último, y tras exigir un dictamen de los servicios jurídicos, o cualquier otro órgano competente, a esta cuestión, ha pedido que, mientras tanto, se suspendiese su intervención y que, en todo caso, se desarrollase "a puerta cerrada", esto es, sin medios de comunicación, porque, de lo contrario, se estaría vulnerando su "derecho a la propia imagen".

El presidente de la Comisión, Jesús María García, le ha explicado que la Mesa, de la que forma parte la letrada del Parlamento, había decidido "desestimar" su petición, en una reunión anterior, aunque no se le había podido mandar, aún, por escrito el dictamen con los argumentos legales.

Aún así, Torbado ha insistido en que la competencia del Parlamento "no alcanza la actividad contractual del Ayuntamiento" de Villamediana.

El presidente de la Comisión le ha recordado que no podía "poner en cuestión el objeto de la comisión", pero ella, mientras el diputado de Ciudadanos David Vallejo le preguntaba cuestiones como por qué no se abrió un concurso público para la redacción del Plan General, ha insistido: "El Ayuntamiento tiene unas competencias y ustedes otras".

Vallejo, al ver cómo sus preguntas no eran contestadas alegando "confidencialidad", ha exclamado: "Veo que vamos a acabar rápido". Una situación ante la que también se ha visto la diputada de Podemos Natalia Rodríguez, quien no ha escondido sentirse "atónita".

La secretaria municipal también ha utilizado otros argumentos como: "No he traído los datos, los tiene en el sumario"; o "No sé lo que pone en los informes, no lo recuerdo".

Vallejo ha intentado, sin obtener respuesta, saber quién propuso al arquitecto que se encargó del plan, o quién propuso el modelo de contratación.

Después, cuanto Rodríguez le ha preguntado, en un momento determinado, por la norma en la que se apoyaba la secretaria municipal ha contestado: "Yo ya me examiné hace muchos años".

Sí ha aclarado, a preguntas de la diputada de Podemos, que ella era la persona encargada de custodiar el trámite del Plan General, "por orden del alcalde", entonces el 'popular' Tomás Santolaya, que le "encargó el trámite del plan". Ella era, entonces, quien recibía los informes en su despacho.

Cuanto ha comenzado el turno del socialista Francisco Ocón éste ha comenzado por creer "fuera de lugar" que la compareciente dijera que el Parlamento "no tiene capacidad" para citarla y preguntarle por el trámite del plan.

Ha recordado cómo el 6 de febrero del 2013, el entonces presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, dijo en el Parlamento que iba a pedir que se usase el Plan General de Villamediana para regular la situación de su chalet; y recriminaba que, habiendo "más de setecientas irregularidades" en el municipio sólo se hablase de la suya.

Después, le ha preguntado si "siendo" la persona "responsable del control de la legalidad no se le ocurrió nunca" ya que símplemente había que "darse una vuelta por el municipio, iniciar expedientes sancionadores".

Ante esto, la secretaria municipal ha afirmado: "Yo no me encargo del control de la legalidad pura y dura" y ha relatado que sus actuaciones comienzan cuando se le pide el inicio de un informe. Ha añadido, además: "yo no vivo en Villamediana" y ha contado que, quien le conoce, sabe que se baja del coche y vuelve a subir, sin pisar más el pueblo.

Por último, ha intervenido el 'popular' Jesús Ángel Garrido, quien no ha hecho ninguna pregunta a la compareciente pero ha acusado a la oposición, principalmente al PSOE, de crear un "circo mediático" y de "buscar un altavoz mediático" con esta comisión.

Su intervención ha acabado en un bronco enfrentamiento dialéctico con el socialista Ocón, al que ha acusado de "usar de manera partidista las instituciones", ante lo que el socialista le ha increpada, en un turno extra por alusiones, que fue el presidente 'popular' el que utilizó las instituciones para legalizar una construcción el suelo rústico.

La sesión se ha suspendido para hacer un descanso mientras Garrido pedía al presidente de la Comisión intervenir de forma insistente, aunque sin obtener éxito a pesar de ir rebajando su petición de cinco en cinco minutos; y la diputada de Podemos les recordaba que el descanso era de cinco minutos, no de media hora. "Que a todos nos gusta almorzar", ha indicado mientras abandonaba la sala.