Junta trasladó su malestar a Zoido por enviar a inmigrantes a una cárcel "antes de que tomara la decisión"

28/11/2017 - 13:21

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este martes que su Gobierno trasladó su malestar al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por enviar a inmigrantes a la cárcel de Archidona (Málaga) antes de que el titular del ramo tomara la decisión sobre el citado traslado. "Le dijimos que no era de recibo que los inmigrantes que lleguen a las costas de un país civilizado, moderno y democrático acaben en una cárcel", ha indicado.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Durante una comparecencia ante los medios, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz ha asegurado que dicha decisión "no la puede justificar nadie" y así se lo trasladó al Gobierno andaluz antes de que tomara la decisión, "cuando tuvimos conocimiento". Si bien, la dirigente socialista ha destacado que a su Ejecutivo se le comunicó dicha situación después que al Gobierno de Murcia y que a las instituciones locales de Murcia.

Tras insistir en que la cárcel de Archidona no es el lugar adecuado para estas personas, la presidenta de la Junta ha dicho que no le vale que el Gobierno central justifique dicha decisión en que "la afluencia de pateras ha sido mayor". Y es que, según ha destacado Susana Díaz, su gobierno lleva meses avisando de ello, por lo que tenían que haber trabajado "en origen" con los países del norte de África.

Según ha detallado la socialista, la Junta lleva meses, desde antes del verano, avisando al Gobierno de Rajoy de lo que está pasando en las costas andaluzas y de Murcia, en relación a un incremento "considerable" del número de pateras y de la llegada de menores no acompañados, un número "muy superior" al del año anterior.

Susana Díaz, que ha subrayado que el incremento del número de pateras ha crecido un 300 por ciento desde que Rajoy es presidente del Gobierno, ha indicado que ahora ya no se puede decir que "el efecto llamada es de Zapatero, como se dijo en su día". "¿Ahora el efecto llamada es de Rajoy?", se ha preguntado la presidenta, quien ha reclamado acuerdos en origen con países como Argelia o Marruecos para evitar esta situación.

"¿A QUÉ ESPERA RAJOY PARA ACTUAR?"

En este contexto, ha recordado que durante el Gobierno de Zapatero se vivió una oleada de pateras "durante un verano duro y difícil en las Islas Canarias", pero tuvo una "solución inmediata" por la colaboración y diálogo con el Gobierno de Mauritania. Por ello, se ha preguntado a qué espera el Ejecutivo de Rajoy para evitar "lo que estamos viviendo".

Así, ha indicado que este asunto lo abordó durante su reciente viaje a Bruselas con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a quien le trasladó la necesidad de que el Gobierno de España y el Europa hablen con el norte de África y colaboren, pensando especialmente en los menores no acompañados que cruzan el Mediterráneo y que caen en las redes de la mafia y de la trata.

Finalmente y en relación a estos menores, la presidenta de la Junta ha dicho que, aunque no quiere entrar en "agravios", el Gobierno de Rajoy ayuda económicamente a otras comunidades para la atención de estos menores, pero a Andalucía no. "Pero no queremos lamentarnos, sino que se actúe de manera urgente y con la mayor celeridad posible", ha concluido.